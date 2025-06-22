Рейтинг@Mail.ru
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250622/za-reshetku-iz-za-vetki-pravila-obrascheniya-s-derevyami-v-simferopole-1147314983.html
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.06.2025
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
В Симферополе действуют строгие правила, регулирующие обращение с зелеными насаждениями на территории города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-22T08:18
2025-06-21T22:28
радио "спутник в крыму"
мбу "город"
крым
симферополь
благоустройство
обрезка деревьев в симферополе
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239759_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0e1842fe5a7ca65919f33a6fe2797990.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. В Симферополе действуют строгие правила, регулирующие обращение с зелеными насаждениями на территории города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что самовольная обрезка деревьев может повлечь серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Любое вмешательство в зеленый фонд города – будь то сухостой или устранение веток – должно проводиться только после получения порубочного билета через департамент городского хозяйства.В случаях порчи или незаконной вырубки живого дерева, по его словам, может наступить уголовная ответственность. Он также сообщил, что такие преценденты в Симферополе уже были.В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму завершили обрезку деревьевТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют паркиКакие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
https://crimea.ria.ru/20241115/neonatologi-krymskogo-lesa-kak-v-krymu-zaschischayut-derevya-1141865415.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239759_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1dfdbc18ec37d695a363c407c9c50c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мбу "город", крым, симферополь, благоустройство, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма, общество
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе

За самовольную обрезку деревьев в Симферополе может грозить уголовная ответственность

08:18 22.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. В Симферополе действуют строгие правила, регулирующие обращение с зелеными насаждениями на территории города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.
Он уточнил, что самовольная обрезка деревьев может повлечь серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Любое вмешательство в зеленый фонд города – будь то сухостой или устранение веток – должно проводиться только после получения порубочного билета через департамент городского хозяйства.
"Все деревья, будь они здоровые, нездоровые, сухие, даже если дерево визуально не вызывает никаких сомнений, что оно полностью засохло, все равно нужно получить порубочный билет", – подчеркивает Гусынин.
В случаях порчи или незаконной вырубки живого дерева, по его словам, может наступить уголовная ответственность. Он также сообщил, что такие преценденты в Симферополе уже были.
В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму завершили обрезку деревьев
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября 2024, 06:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Неонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
 
Радио "Спутник в Крыму"МБУ "Город"КрымСимферопольБлагоустройствоОбрезка деревьев в СимферополеНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
07:4622 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
07:21Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
06:35Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:21Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
22:54В Севастополе закрыли рейд
21:59Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное
21:44Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Севастополе
21:3811-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
21:29Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский
21:11Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
20:41"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
20:16Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
19:51Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
19:26Медведев сделал предложение Ирану и Израилю
19:10Крымский мост сегодня: новости последнего часа
18:56Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
18:40"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Лента новостейМолния