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За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.06.2025
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
В Симферополе действуют строгие правила, регулирующие обращение с зелеными насаждениями на территории города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-22T08:18
2025-06-22T08:18
2025-06-21T22:28
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. В Симферополе действуют строгие правила, регулирующие обращение с зелеными насаждениями на территории города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что самовольная обрезка деревьев может повлечь серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Любое вмешательство в зеленый фонд города – будь то сухостой или устранение веток – должно проводиться только после получения порубочного билета через департамент городского хозяйства.В случаях порчи или незаконной вырубки живого дерева, по его словам, может наступить уголовная ответственность. Он также сообщил, что такие преценденты в Симферополе уже были.В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму завершили обрезку деревьевТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют паркиКакие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
https://crimea.ria.ru/20241115/neonatologi-krymskogo-lesa-kak-v-krymu-zaschischayut-derevya-1141865415.html
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мбу "город", крым, симферополь, благоустройство, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма, общество
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
За самовольную обрезку деревьев в Симферополе может грозить уголовная ответственность