https://crimea.ria.ru/20250622/vsu-udarili-po-mashine-skoroy-v-belgorodskoy-oblasti---raneny-4-cheloveka-1147421030.html

ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека

ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека - РИА Новости Крым, 22.06.2025

ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека

Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T19:23

2025-06-22T19:23

2025-06-22T19:23

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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