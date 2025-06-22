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ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека
ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека - РИА Новости Крым, 22.06.2025
ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека
Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T19:23
2025-06-22T19:23
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека

Дроны ВСУ атаковали машину скорой и автобус в Белгородской области, ранены 4 человека

19:23 22.06.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали машину скорой и автобус в Белгородской области, ранены 4 человека
Дроны ВСУ атаковали машину скорой и автобус в Белгородской области, ранены 4 человека
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, ранены три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения. Второй беспилотник атаковал автобус. Ранен водитель", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в больницу.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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