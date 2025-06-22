В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной
По всему Крыму проходят траурные мероприятия в День памяти и скорби
10:25 22.06.2025 (обновлено: 10:40 22.06.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года – страшная дата в истории многонационального советского народа – день начала Великой Отечественной войны. Спустя 84 года потомки героев во всех городах и селах Крыма возлагают цветы, зажигают свечи и лампады, склоняют головы на мемориалах и воинских захоронениях под стальные удары метронома в минуту молчания.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень памяти и скорби
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День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень памяти и скорби
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День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень памяти и скорби
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День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень памяти и скорби
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День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 4
День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 4
День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 4
День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 4
День памяти и скорби
© ТГ-канал Сергея Аксенова
"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался, кто погибал за наше будущее на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, кто ковал победу в тылу. Мы скорбим о жертвах нацистских палачей и их пособников. Мы всегда будем помнить о той огромной, неизмеримой цене, которую заплатил наш народ за свободу Родины, за наше право на жизнь, за спасение мира от нацизма", – написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что страшному врагу, который объединил под нацистскими знаменами практически всю Европу, было мало захватить нашу землю и разграбить ее богатства. Он пришел, чтобы уничтожить наш народ, навсегда стереть его из истории. Отсюда – звериная жестокость, массовые убийства мирного населения, невиданный в истории геноцид.
Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в этот день перед нашим народом был поставлен вопрос о жизни или смерти. И хотя наши предки дали на него достойный ответ, жизнь нашей страны, нашей цивилизации несет на себе отметину 22 июня. И шрам этот не заживет полностью никогда.
"Память о той войне, о дне ее начала, позволяют и нам, их потомкам, сохранять завещанное нам единство, эту возникшую в дни страшных испытаний сплоченность, без которой мы тогда бы не выстояли и сейчас бы не сохранились как единый народ, как одна страна", – написал Константинов.
84 года назад, в 3 часа 13 минут, немецкая авиация атаковала мирно спящий Севастополь. Один из снарядов попал в жилой квартал – на Подгорную улицу, сейчас это улица Нефедова, отметил губернатор города Михаил Развожаев.
"От взрыва в ту ночь погиб 21 человек, порядка 200 пострадали. Так в Севастополе открылся скорбный список жертв Великой Отечественной войны", – написал он в своем ТГ-канале.
В ночь на 22 июня севастопольцы традиционно присоединились к Всероссийским акциям "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".
Михаил Развожаев также сообщил, что у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов вместе с "Волонтерами Победы", ребятами из "Юнармии", "Молодой гвардии", "Российских студенческих отрядов", "Народного фронта", жителями города выложили из 16 тысяч свеч изображение знаменитого севастопольского памятника Солдату и Матросу и рядом надпись: "Помним".
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