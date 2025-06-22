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В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной

В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 22.06.2025

В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной

22 июня 1941 года – страшная дата в истории многонационального советского народа – день начала Великой Отечественной войны. Спустя 84 года потомки героев во... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T10:25

2025-06-22T10:25

2025-06-22T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года – страшная дата в истории многонационального советского народа – день начала Великой Отечественной войны. Спустя 84 года потомки героев во всех городах и селах Крыма возлагают цветы, зажигают свечи и лампады, склоняют головы на мемориалах и воинских захоронениях под стальные удары метронома в минуту молчания. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.Он подчеркнул, что страшному врагу, который объединил под нацистскими знаменами практически всю Европу, было мало захватить нашу землю и разграбить ее богатства. Он пришел, чтобы уничтожить наш народ, навсегда стереть его из истории. Отсюда – звериная жестокость, массовые убийства мирного населения, невиданный в истории геноцид. Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в этот день перед нашим народом был поставлен вопрос о жизни или смерти. И хотя наши предки дали на него достойный ответ, жизнь нашей страны, нашей цивилизации несет на себе отметину 22 июня. И шрам этот не заживет полностью никогда. 84 года назад, в 3 часа 13 минут, немецкая авиация атаковала мирно спящий Севастополь. Один из снарядов попал в жилой квартал – на Подгорную улицу, сейчас это улица Нефедова, отметил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на 22 июня севастопольцы традиционно присоединились к Всероссийским акциям "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".Михаил Развожаев также сообщил, что у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов вместе с "Волонтерами Победы", ребятами из "Юнармии", "Молодой гвардии", "Российских студенческих отрядов", "Народного фронта", жителями города выложили из 16 тысяч свеч изображение знаменитого севастопольского памятника Солдату и Матросу и рядом надпись: "Помним".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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