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В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T17:58
2025-06-22T17:58
2025-06-22T17:58
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, жителей полуострова ожидает жара, обилие солнца и отсутствие осадков.С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, "погода будет миллион на миллион", малооблачно и никаких осадков.В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
В Крым спешит настоящее лето: жара до 32 градусов и солнце – прогноз погоды на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым
. На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму
" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, жителей полуострова ожидает жара, обилие солнца и отсутствие осадков.
С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.
"Это уже сигнал тому, что температура начинает медленно, но верно возвращаться в рамки климатической нормы. Это будут только цветочки, ягодки впереди, поскольку антициклон будет усиливаться, будет раскидывать свои крылья. Практически распространять свое влияние на большую часть юга нашей страны", – отметил эксперт.
И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, "погода будет миллион на миллион", малооблачно и никаких осадков.
В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.
Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.
"Днем наступит 30-градусное тепло или жара, уж по себе судите, но, тем не менее, думаю, что к выходным это будет +27… +32, как минимум, а может быть, даже на градус другой теплее", – радует крымчан Тишковец.
Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.
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