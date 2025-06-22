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В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю

В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025

В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T17:58

2025-06-22T17:58

2025-06-22T17:58

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, жителей полуострова ожидает жара, обилие солнца и отсутствие осадков.С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, "погода будет миллион на миллион", малооблачно и никаких осадков.В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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