Рейтинг@Mail.ru
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250622/v-krym-idet-nastoyaschee-leto--prognoz-pogody-na-nedelyu-1147376950.html
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T17:58
2025-06-22T17:58
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
новости
евгений тишковец
погода в крыму
погода
крымская погода
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138635708_0:150:3375:2048_1920x0_80_0_0_85ece639f6bd41d36318864b554bdedf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, жителей полуострова ожидает жара, обилие солнца и отсутствие осадков.С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, "погода будет миллион на миллион", малооблачно и никаких осадков.В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138635708_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_f77d6cf9f7462489549ff9d01b5b7311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", новости, евгений тишковец, погода в крыму, погода, крымская погода, общество, крым, новости крыма
В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю

В Крым спешит настоящее лето: жара до 32 градусов и солнце – прогноз погоды на неделю

17:58 22.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Екатеринбурге
Жаркая погода в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму установится по-настоящему летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, жителей полуострова ожидает жара, обилие солнца и отсутствие осадков.
С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.
"Это уже сигнал тому, что температура начинает медленно, но верно возвращаться в рамки климатической нормы. Это будут только цветочки, ягодки впереди, поскольку антициклон будет усиливаться, будет раскидывать свои крылья. Практически распространять свое влияние на большую часть юга нашей страны", – отметил эксперт.
И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, "погода будет миллион на миллион", малооблачно и никаких осадков.
В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.
Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.
"Днем наступит 30-градусное тепло или жара, уж по себе судите, но, тем не менее, думаю, что к выходным это будет +27… +32, как минимум, а может быть, даже на градус другой теплее", – радует крымчан Тишковец.
Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крым может прийти засуха – мнение
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"НовостиЕвгений ТишковецПогода в КрымуПогодаКрымская погодаОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Сырский: Сумы готовят к обороне
18:24Рубио: новых военных операций США против Ирана не планируется
17:58В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
17:21Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю
16:48СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
16:14Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти
15:56Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне
15:27Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
14:56СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника
14:44Китай решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам
14:21РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
14:11"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
13:41Россия решительно осуждает удары США по Ирану - заявление МИД
13:28Крымский мост сейчас: очередь за час утроилась
13:02Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
12:45"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
12:3835 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости
12:16ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР
12:12Крымский мост сейчас - что происходит
11:47Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря
Лента новостейМолния