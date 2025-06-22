https://crimea.ria.ru/20250622/v-brestskoy-kreposti-proveli-miting-i-rekonstruktsiyu-pervykh-boev-voyny-1147413312.html

35 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости

35 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости - РИА Новости Крым, 22.06.2025

35 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости

В Белоруссии в стенах Брестской крепости в ночь на 22 июня прошел масштабный митинг и концерт митинг, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T12:38

2025-06-22T12:38

2025-06-22T13:03

брестская крепость

день памяти и скорби

белоруссия

великая отечественная война

история

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Белоруссии в стенах Брестской крепости в ночь на 22 июня прошел масштабный митинг и концерт митинг, сообщает Sputnik Беларусь.Именно эта крепость стала символом бесстрашия советских воинов. В 1941-м здесь на себя солдаты и офицеры приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков.Около 35 тысяч человек приняли участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости в Белоруссии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.Весь день 22 июня в Брестской крепости будут проходить масштабные мероприятия. Уже показали военно-историческую реконструкцию начала Великой Отечественной войны, передает Sputnik Беларусь.Сохранение исторической памяти о войне - это залог общего будущего Беларуси и России, заявил корреспонденту Sputnik депутат Госдумы РФ Николай Валуев, приехавший в Брест на военно-историческую реконструкцию.Парламентарий отметил, что в Бресте он уже не в первый раз, а вот на реконструкцию попал впервые. По его словам, проведение подобных мероприятий влияет должным образом на молодежь - она по-другому начинает смотреть на события Великой Отечественной."Это очень важно, сюда приезжают многие молодые люди со всех республик бывшего Советского Союза. Мне, например, было интересно наблюдать за своими сыновьями, которые также приехали со мной, за их реакциями. Старший уже в армии отслужил, и когда мы в Донбасс ездили, он знает, что такое взрывы, потому что там было несколько прилетов прямо недалеко от нас. А младший сегодня впервые слышал и видел взрывы", - поделился Валуев.Он подчеркнул, что история войны в Беларуси хранится свято, "а это залог будущего страны, и вообще, нашего общего будущего"."Это, конечно, дата скорбная, но то, что она с таким размахом отмечается - это сохранение памяти. Если не будет памяти, то он не будет будущего. И нас, и тех, кто за нами последует. Их уже не будет. Наши предки четыре года воевали, чтобы мы сегодня с вами смотрели инсталляцию, а не... Да, может быть, нас не было бы с вами. Просто не было бы на этом свете", - заключил российский депутат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря

брестская крепость

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брестская крепость, день памяти и скорби, белоруссия, великая отечественная война, история, память