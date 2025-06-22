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Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю
Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю
Ирано-израильский конфликт и заявление президента РФ Владимира Путина в этой связи. Удар США по ядерным объектам Ирана и реакция в мире. Встреча корейского... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T17:21
2025-06-22T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Ирано-израильский конфликт и заявление президента РФ Владимира Путина в этой связи. Удар США по ядерным объектам Ирана и реакция в мире. Встреча корейского лидера Ким Чен Ына с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Жестокое убийство на глазах у ребенка в Севастополе. Рейтинг доходов населения Крыма среди других регионов России. Погодный прогноз до конца июня.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Ирано-израильский конфликтПрезидент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Путин заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. В России и Китае резко осудили удар по Ирану.Новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем на этот раз рискует вывести конфликт за границы регионального. В результате мир на новый лад может быть затянут в "Большую игру", подобную той, что была в 19 веке, когда Российская империя противостояла Великобритании в борьбе за доминирование в Евразии, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Заявление Ким Чен ЫнаНа этой неделе лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Отмечается, что Шойгу, прибывший в Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, был тепло встречен лидером республики.Цены на нефтьРост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке краткосрочно благоприятен для российской экономики, заявил на этой неделе доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая. Такое мнение она выразила по поводу информации от зарубежных СМИ о росте стоимости нефти марки Brent на 13% – до 78,5 долларов за баррель. Скачок произошел на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари сообщил, что после атак по стране Тегеран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. В ответ на это министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предупредил, что такой шаг может вызвать "серьезные экономические потрясения", включая рост цен до 200–300 долларов за баррель. При этом потери мирового рынка могут достичь 5 миллионов баррелей в сутки.Убийство в КрымуВ понедельник в Севастополе в районе садового некоммерческого товарищества "Риф" мужчина с ножом напал на женщину, гуляющую с 4-летним внуком. От ножевых ранений в область шеи женщина скончалась. Злоумышленника задержали очевидцы и позже передали полиции. Им оказался 46-летний зять погибшей – житель Бахчисарайского района, с которым ранее развелась жена и уехала к матери вместе с шестью детьми. В случившемся мужчина обвинял тещу и специально подкарауливал ее, чтобы убить. Ребенка, который стал свидетелем преступления, во время нападения в безопасное место увели прохожие, после чего передали мальчика матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает.Доходы крымчанПо итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Такую аналитику на этой неделе привели эксперты Центра экономических исследований РИА Новости. В единую таблицу данных сведена информация о положении дел в 85 регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области не вошли в рейтинг). Согласно приведенной статистике, Крым на 79 месте. Доля населения республики, проживающая за чертой бедности, составила 11,4% в 2024 году, уменьшившись к 2025 году на 2,4 п.п.Погода на полуостровеОставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря, сообщил на этой неделе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, до конца месяца температура воздуха останется умеренной, а вода – прохладной. Температура Черного моря будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250622/ssha-nachali-voynu-udariv-po-yadernym-obektam---zayavlenie-mid-irana-1147409669.html
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топ новостей недели, новости, общество, в мире, крым, политика
Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю

Ирано-израильский конфликт и страшное убийство в Севастополе – главное за неделю

17:21 22.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Ирано-израильский конфликт и заявление президента РФ Владимира Путина в этой связи. Удар США по ядерным объектам Ирана и реакция в мире. Встреча корейского лидера Ким Чен Ына с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Жестокое убийство на глазах у ребенка в Севастополе. Рейтинг доходов населения Крыма среди других регионов России. Погодный прогноз до конца июня.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Ирано-израильский конфликт

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Путин заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. В России и Китае резко осудили удар по Ирану.
МИД Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
10:01
США начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД Ирана
Новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем на этот раз рискует вывести конфликт за границы регионального. В результате мир на новый лад может быть затянут в "Большую игру", подобную той, что была в 19 веке, когда Российская империя противостояла Великобритании в борьбе за доминирование в Евразии, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел встречу со школьниками и студентами, посвященную Дню Конституции РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Вчера, 19:26
Медведев сделал предложение Ирану и Израилю

Заявление Ким Чен Ына

На этой неделе лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Отмечается, что Шойгу, прибывший в Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, был тепло встречен лидером республики.
Пентагон
15:27
Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана

Цены на нефть

Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке краткосрочно благоприятен для российской экономики, заявил на этой неделе доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая. Такое мнение она выразила по поводу информации от зарубежных СМИ о росте стоимости нефти марки Brent на 13% – до 78,5 долларов за баррель. Скачок произошел на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари сообщил, что после атак по стране Тегеран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. В ответ на это министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предупредил, что такой шаг может вызвать "серьезные экономические потрясения", включая рост цен до 200–300 долларов за баррель. При этом потери мирового рынка могут достичь 5 миллионов баррелей в сутки.
Поезд Памяти готовится к старту путешествия по городам Беларуси и России
14:11
"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов

Убийство в Крыму

В понедельник в Севастополе в районе садового некоммерческого товарищества "Риф" мужчина с ножом напал на женщину, гуляющую с 4-летним внуком. От ножевых ранений в область шеи женщина скончалась. Злоумышленника задержали очевидцы и позже передали полиции. Им оказался 46-летний зять погибшей – житель Бахчисарайского района, с которым ранее развелась жена и уехала к матери вместе с шестью детьми. В случившемся мужчина обвинял тещу и специально подкарауливал ее, чтобы убить. Ребенка, который стал свидетелем преступления, во время нападения в безопасное место увели прохожие, после чего передали мальчика матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает.
Доктор Эсси-Эзинг на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
11:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря

Доходы крымчан

По итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России. Такую аналитику на этой неделе привели эксперты Центра экономических исследований РИА Новости. В единую таблицу данных сведена информация о положении дел в 85 регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области не вошли в рейтинг). Согласно приведенной статистике, Крым на 79 месте. Доля населения республики, проживающая за чертой бедности, составила 11,4% в 2024 году, уменьшившись к 2025 году на 2,4 п.п.
Отдых в Крыму
10:56
Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%

Погода на полуострове

Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря, сообщил на этой неделе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, до конца месяца температура воздуха останется умеренной, а вода – прохладной. Температура Черного моря будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла.
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Темная материя
18 июня, 20:33
Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня
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18:46Сырский: Сумы готовят к обороне
18:24Рубио: новых военных операций США против Ирана не планируется
17:58В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
17:21Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю
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14:44Китай решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам
14:21РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
14:11"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
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