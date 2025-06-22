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Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана – реакция РФ и Китая. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. ЧП в Тайгане. Из Бреста на... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T22:47
2025-06-22T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Трамп ударил по ядерным объектам Ирана – реакция РФ и Китая. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. ЧП в Тайгане. Из Бреста на "Поезде Памяти" отправились 200 детей из 15 стран бывшего СССР. В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура Крыма контролирует ход дела о гибели человека на пожаре в Армянске.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.США ударили по ИрануУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Признание результатов референдумов в РФРоссийская Федерация настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.Он подчеркнул, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность – к тому, что было прописано в декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и – безъядерный. Во-вторых, необходимо исходить из волеизъявления людей, которые проживают на определенных территориях и в конце концов признать это волеизъявление, потому что воля народа – это и есть то, что мы называем демократия, озвучил позицию глава государства.ЧП в ТайганеВечером 22 июня стало известно, что пострадал владелец парка Олег Зубков.В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме."Установлено, что во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.День памяти и скорби в КрымуВ Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной войне. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.На Крымском полуострове с раннего утра в городах, поселках и селах проводили акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны"."Поезд Памяти" из Бреста200 школьников из 15 стран бывшего Советского Союза отправились из Бреста по местам боевых сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщили Sputnik Беларусь. Дети стали участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти"."Начнут, традиционно, с Бреста, откуда 22 июня отправятся в Пинск, затем в Гомель, Жлобин, Витебск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Пермь, Вологду, Волгоград", – сказано в сообщении.На конечную станцию – в Москву на Белорусский вокзал поезд прибудет 5 июля.Проект "Поезд Памяти" объединяет молодежь из разных стран бывшего СССР. За четыре года своего существования участие приняли 800 ребят.В Армянске на пожаре погиб человекПрокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Трагедия произошла в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома."На пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома погиб один человек, четыре человека спасены, двоих эвакуировали", – сказано в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день

Реакция РФ на удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день

22:47 22.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Трамп ударил по ядерным объектам Ирана – реакция РФ и Китая. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. ЧП в Тайгане. Из Бреста на "Поезде Памяти" отправились 200 детей из 15 стран бывшего СССР. В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура Крыма контролирует ход дела о гибели человека на пожаре в Армянске.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

США ударили по Ирану

Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
"Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", – заявил глава ведомства на пресс-конференции.
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
18:46
Сырский: Сумы готовят к обороне

Признание результатов референдумов в РФ

Российская Федерация настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.
"Я настаиваю на признании этого факта, потому что его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта", – сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность – к тому, что было прописано в декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и – безъядерный. Во-вторых, необходимо исходить из волеизъявления людей, которые проживают на определенных территориях и в конце концов признать это волеизъявление, потому что воля народа – это и есть то, что мы называем демократия, озвучил позицию глава государства.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
17:21
Удар США по Ирану и страшное убийство в Севастополе: главное за неделю

ЧП в Тайгане

Вечером 22 июня стало известно, что пострадал владелец парка Олег Зубков.
В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
"Установлено, что во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.

Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.

День памяти и скорби в Крыму

В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной войне. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.
На Крымском полуострове с раннего утра в городах, поселках и селах проводили акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
15:56
Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне

"Поезд Памяти" из Бреста

200 школьников из 15 стран бывшего Советского Союза отправились из Бреста по местам боевых сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщили Sputnik Беларусь. Дети стали участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти".
"Начнут, традиционно, с Бреста, откуда 22 июня отправятся в Пинск, затем в Гомель, Жлобин, Витебск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Пермь, Вологду, Волгоград", – сказано в сообщении.
На конечную станцию – в Москву на Белорусский вокзал поезд прибудет 5 июля.
Проект "Поезд Памяти" объединяет молодежь из разных стран бывшего СССР. За четыре года своего существования участие приняли 800 ребят.
Мероприятия в СНГ к годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
12:38
35 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости

В Армянске на пожаре погиб человек

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагедия произошла в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома.
"На пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома погиб один человек, четыре человека спасены, двоих эвакуировали", – сказано в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Крым.
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Заголовок открываемого материала
22:47Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
22:10Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим
21:49Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
21:08Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападения льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
20:20Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
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19:23ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человека
19:09Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
18:46Сырский: Сумы готовят к обороне
18:24Рубио: новых военных операций США против Ирана не планируется
17:58В Крым идет настоящее лето – прогноз погоды на неделю
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