Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне
Минуты молчания и цветы к мемориалам: Крым чтит память павших в годы Великой Отечественной
15:56 22.06.2025 (обновлено: 16:09 22.06.2025)
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби на Крымском полуострове с раннего утра в городах, поселках и селах, равно как и по всей стране люди возлагают к мемориалам цветы, проводят акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".
Историческая память, память о Великой Отечественной войне – священна для Севастополя и его жителей, подчеркнул губернатор города Михаил Развожаев.
"Это подтвердили все, кто сегодня ночью пришел в центр города, чтобы почтить подвиг нашего народа: возложить цветы к памятнику первым жертвам войны, выложить огненную скульптуру Солдата и Матроса, спустить с Графской пристани бумажные кораблики мечты", – сообщил Развожаев.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
"В День памяти и скорби мы вспоминаем, как вся страна объединилась для борьбы с общим врагом. Кто-то ушел на фронт, кто-то трудился в тылу, отдавая все силы ради победы", - написал в своем ТГ-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.
В день начала Великой Отечественной войны в Керчи горожане возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
"Керчане никогда не остаются равнодушными к этой трагической памятной дате. Ведь в те далекие годы тысячи горожан защищали каменоломни, многие участвовали в партизанском движении. Как могли, помогали в освобождении города и приближении победы", – напомнил Олег Каторгин.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
Более 3,5 тысяч огоньков сплелись в портрет юной героини Нади Лисановой во дворе школы №7 в Ялте, рассказала мер города Янина Павленко в Telegram-канале.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
"Ребята выкладывали свечу за свечой, каждая – слеза благодарности, зажигающая свет в памяти о девушке, которой навсегда осталось 19. Это пятая по счету картина в рамках Международной акции "Огненная картина войны", созданная руками наших Волонтеров Победы", – поделилась мэр Ялты.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" в четыре часа утра тоже зажглись лампадки и свечи.
"Каждый евпаториец знает, что "Красная горка" во время оккупации города была местом массовых расстрелов фашистами советских военнопленных, местных жителей, в том числе женщин, стариков и детей. Многие были зверски убиты по национальному признаку", – рассказал глава администрации Евпатории Александр Юрьев.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Черноморском районе Крыма местные жители, военнослужащие, силовики и общественники также почтили память погибших и возложили цветы в Сквере Героев.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
Ровно в 4 утра на Холме Славы в Судаке возложили цветы и зажгли свечи на братской могиле, чтобы отдать дань уважения всем, кто сражался за свободу, кто отдал свои жизни ради будущего.
"За четыре года война унесла 26 миллионов 600 тысяч жизней советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне. Этот день навсегда останется в наших сердцах, напоминая о тех страшных событиях, которые затронули миллионы людей", – напомнил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.
Также у подножья Холма Славы был открыт памятный знак пограничным войскам, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник — символ мужества, отваги и самоотверженности тех, кто стоял на страже нашего мира и безопасности.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
Почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за наше мирное будущее, возложили цветы к памятнику узникам концлагерей и в Джанкое.
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
В Крыму отдали дань уважения павшим на войне в День памяти и скорби
"Мы скорбим по всем, кто погиб на фронтах и в тылу, был замучен в лагерях и тюрьмах. Наш святой долг – сохранить правду о войне, помнить о той высокой цене, которую заплатил наш народ за освобождение мира", – написал глава администрации города Игорь Ивин.
Ранее сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.
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