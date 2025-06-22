https://crimea.ria.ru/20250622/tsvety-i-svechi-na-rassvete-v-krymu-otdali-dan-uvazheniya-pavshim-na-voyne-1147417612.html

Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне

Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне

В День памяти и скорби на Крымском полуострове с раннего утра в городах, поселках и селах, равно как и по всей стране люди возлагают к мемориалам цветы,... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T15:56

2025-06-22T15:56

2025-06-22T16:09

день памяти и скорби

крым

новости крыма

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В День памяти и скорби на Крымском полуострове с раннего утра в городах, поселках и селах, равно как и по всей стране люди возлагают к мемориалам цветы, проводят акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".Историческая память, память о Великой Отечественной войне – священна для Севастополя и его жителей, подчеркнул губернатор города Михаил Развожаев.В день начала Великой Отечественной войны в Керчи горожане возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы. "Керчане никогда не остаются равнодушными к этой трагической памятной дате. Ведь в те далекие годы тысячи горожан защищали каменоломни, многие участвовали в партизанском движении. Как могли, помогали в освобождении города и приближении победы", – напомнил Олег Каторгин.Более 3,5 тысяч огоньков сплелись в портрет юной героини Нади Лисановой во дворе школы №7 в Ялте, рассказала мер города Янина Павленко в Telegram-канале.В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" в четыре часа утра тоже зажглись лампадки и свечи.В Черноморском районе Крыма местные жители, военнослужащие, силовики и общественники также почтили память погибших и возложили цветы в Сквере Героев.Ровно в 4 утра на Холме Славы в Судаке возложили цветы и зажгли свечи на братской могиле, чтобы отдать дань уважения всем, кто сражался за свободу, кто отдал свои жизни ради будущего.Также у подножья Холма Славы был открыт памятный знак пограничным войскам, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник — символ мужества, отваги и самоотверженности тех, кто стоял на страже нашего мира и безопасности.Почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за наше мирное будущее, возложили цветы к памятнику узникам концлагерей и в Джанкое.Ранее сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, прокурор Крыма Олег Камшилов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и другие официальные лица возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день памяти и скорби, крым, новости крыма, великая отечественная война