Сырский: Сумы готовят к обороне
ВСУ готовится к обороне Сум - Сырский
18:46 22.06.2025 (обновлено: 18:47 22.06.2025)
© t.me/osirskiyГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© t.me/osirskiy
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Отдельная группа в составе ВСУ создана для обороны города Сумы на Украине, а также назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале.
"Угрозу Сумам учитываем, но принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений. Назначен заместитель командира ОТУ (оперативно-тактической группировки) по вопросам фортификаций", – заявил Сырский.
20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен.
Также глава государства заявил, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ.
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