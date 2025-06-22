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Сырский: Сумы готовят к обороне - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Сырский: Сумы готовят к обороне
Сырский: Сумы готовят к обороне - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Сырский: Сумы готовят к обороне
Отдельная группа в составе ВСУ создана для обороны города Сумы на Украине, а также назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T18:46
2025-06-22T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Отдельная группа в составе ВСУ создана для обороны города Сумы на Украине, а также назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале.20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен.Также глава государства заявил, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года.Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныСотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской областиФокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа
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александр сырский, сумы, сумская область, украина, новости сво, новости, минобороны украины
Сырский: Сумы готовят к обороне

ВСУ готовится к обороне Сум - Сырский

18:46 22.06.2025 (обновлено: 18:47 22.06.2025)
 
© t.me/osirskiyГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© t.me/osirskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Отдельная группа в составе ВСУ создана для обороны города Сумы на Украине, а также назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале.
"Угрозу Сумам учитываем, но принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений. Назначен заместитель командира ОТУ (оперативно-тактической группировки) по вопросам фортификаций", – заявил Сырский.
20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант не исключен.
Также глава государства заявил, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ.
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