https://crimea.ria.ru/20250622/smena-geroev-kak-transformiruyutsya-tsennosti-v-rossiyskom-kino-1147292153.html
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T20:20
2025-06-22T20:20
2025-06-22T20:20
кино
общество
мнения
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125069939_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_31ba0a30d527260f0f7f65178dbb00dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала продюсер Всероссийского кинофестиваля "Человек, познающий мир" Ксения Ильина.Она отметила, что за последние годы произошел значительный сдвиг в темах, которые выбирают режиссеры, и в образах, к которым стремится публика. Пятнадцать лет назад акценты кинематографистов были сосредоточены на самоанализе, часто мрачном и деструктивном, под влиянием открывшихся Западных культурных трендов.Сегодня же, по ее словам, тенденции сместились в сторону фильмов, поднимающих темы культурного наследия, национальной идентичности, духовно-нравственных ориентиров и труда.Современные герои на экране – это не только защитники Отечества или участники СВО. По словам заместителя директора "Крымского киномедиацентра" Елены Куценко, все чаще внимание уделяется людям, которые приносят пользу обществу в мирной жизни: ученым, педагогам, врачам, волонтерам.Генеральный продюсер фестиваля "Человек, познающий мир" Александр Герасимов подчеркнул, что схожие перемены затронули и отечественную анимацию. После короткого периода подражания европейскому авторскому стилю 90-х годов, российская анимационная школа вновь обрела уверенность, опираясь на традиции, искренность и культурный код."Культурный код не растеряли. Российские мультфильмы – теплые, настоящие, искренние, душевные", – подчеркнул он."Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Евразия-Кинофест" в Сочи – видео заключительного дня"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125069939_443:0:3172:2047_1920x0_80_0_0_703b2ae7625cd1eb369c2d4cd72778d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, общество, мнения, культура, новости
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
Российское кино от подражания Западу перешло к сохранению культурного кода – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым.
Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала продюсер Всероссийского кинофестиваля "Человек, познающий мир" Ксения Ильина.
Она отметила, что за последние годы произошел значительный сдвиг в темах, которые выбирают режиссеры, и в образах, к которым стремится публика. Пятнадцать лет назад акценты кинематографистов были сосредоточены на самоанализе, часто мрачном и деструктивном, под влиянием открывшихся Западных культурных трендов.
"Это была мода на такое самокопание, на какие-то жуткие вещи… гипертрофированное страдание, которое причиняет окружающая действительность", – пояснила эксперт.
Сегодня же, по ее словам, тенденции сместились в сторону фильмов, поднимающих темы культурного наследия, национальной идентичности, духовно-нравственных ориентиров и труда.
Современные герои на экране – это не только защитники Отечества или участники СВО. По словам заместителя директора "Крымского киномедиацентра" Елены Куценко, все чаще внимание уделяется людям, которые приносят пользу обществу в мирной жизни: ученым, педагогам, врачам, волонтерам.
"Если мы видим фильм об интереснейшем человеке, пусть он сегодня не защитник Отечества, но приносит колоссальную пользу своей стране… Конечно же, мы этот фильм возьмем", – отметила она.
Генеральный продюсер фестиваля "Человек, познающий мир" Александр Герасимов подчеркнул, что схожие перемены затронули и отечественную анимацию. После короткого периода подражания европейскому авторскому стилю 90-х годов, российская анимационная школа вновь обрела уверенность, опираясь на традиции, искренность и культурный код.
"Культурный код не растеряли. Российские мультфильмы – теплые, настоящие, искренние, душевные", – подчеркнул он.
"Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: