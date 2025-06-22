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Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино
Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T20:20
2025-06-22T20:20
кино
общество
мнения
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала продюсер Всероссийского кинофестиваля "Человек, познающий мир" Ксения Ильина.Она отметила, что за последние годы произошел значительный сдвиг в темах, которые выбирают режиссеры, и в образах, к которым стремится публика. Пятнадцать лет назад акценты кинематографистов были сосредоточены на самоанализе, часто мрачном и деструктивном, под влиянием открывшихся Западных культурных трендов.Сегодня же, по ее словам, тенденции сместились в сторону фильмов, поднимающих темы культурного наследия, национальной идентичности, духовно-нравственных ориентиров и труда.Современные герои на экране – это не только защитники Отечества или участники СВО. По словам заместителя директора "Крымского киномедиацентра" Елены Куценко, все чаще внимание уделяется людям, которые приносят пользу обществу в мирной жизни: ученым, педагогам, врачам, волонтерам.Генеральный продюсер фестиваля "Человек, познающий мир" Александр Герасимов подчеркнул, что схожие перемены затронули и отечественную анимацию. После короткого периода подражания европейскому авторскому стилю 90-х годов, российская анимационная школа вновь обрела уверенность, опираясь на традиции, искренность и культурный код."Культурный код не растеряли. Российские мультфильмы – теплые, настоящие, искренние, душевные", – подчеркнул он."Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Евразия-Кинофест" в Сочи – видео заключительного дня"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кино, общество, мнения, культура, новости
Смена героев: как трансформируются ценности в российском кино

Российское кино от подражания Западу перешло к сохранению культурного кода – эксперт

20:20 22.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак на машине киносъемочной бригады
Знак на машине киносъемочной бригады - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. Всероссийские кинофестивали все чаще становятся площадками не только для демонстрации фильмов, но и для глубоких размышлений о героях нашего времени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала продюсер Всероссийского кинофестиваля "Человек, познающий мир" Ксения Ильина.
Она отметила, что за последние годы произошел значительный сдвиг в темах, которые выбирают режиссеры, и в образах, к которым стремится публика. Пятнадцать лет назад акценты кинематографистов были сосредоточены на самоанализе, часто мрачном и деструктивном, под влиянием открывшихся Западных культурных трендов.
"Это была мода на такое самокопание, на какие-то жуткие вещи… гипертрофированное страдание, которое причиняет окружающая действительность", – пояснила эксперт.
Сегодня же, по ее словам, тенденции сместились в сторону фильмов, поднимающих темы культурного наследия, национальной идентичности, духовно-нравственных ориентиров и труда.
Современные герои на экране – это не только защитники Отечества или участники СВО. По словам заместителя директора "Крымского киномедиацентра" Елены Куценко, все чаще внимание уделяется людям, которые приносят пользу обществу в мирной жизни: ученым, педагогам, врачам, волонтерам.
"Если мы видим фильм об интереснейшем человеке, пусть он сегодня не защитник Отечества, но приносит колоссальную пользу своей стране… Конечно же, мы этот фильм возьмем", – отметила она.
Генеральный продюсер фестиваля "Человек, познающий мир" Александр Герасимов подчеркнул, что схожие перемены затронули и отечественную анимацию. После короткого периода подражания европейскому авторскому стилю 90-х годов, российская анимационная школа вновь обрела уверенность, опираясь на традиции, искренность и культурный код.
"Культурный код не растеряли. Российские мультфильмы – теплые, настоящие, искренние, душевные", – подчеркнул он.
"Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.
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