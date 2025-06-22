https://crimea.ria.ru/20250622/sledovatel-osmotrel-mesto-napadeniya-lva-na-zubkova-v-taygane-1147424874.html

Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане

Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане

Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова - работников Тайгана опрашивают. Об этом сообщили в крымском Следкоме. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T23:51

2025-06-22T23:51

2025-06-22T23:51

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

крым

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова - работников Тайгана опрашивают. Об этом сообщили в крымском Следкоме.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме."Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком. Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

https://crimea.ria.ru/20250622/chto-proizoshlo-v-parke-lvov-taygan-v-krymu--vse-o-chp-s-olegom-zubkovym-1147422483.html

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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", крым, новости крыма, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю