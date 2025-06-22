Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане
Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова - работников Тайгана опрашивают
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова - работников Тайгана опрашивают. Об этом сообщили в крымском Следкоме.
"Следователем проведен первоначальный осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка "Тайган", - говорится в сообщении СК.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.
Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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