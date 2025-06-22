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СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2025
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T16:48
2025-06-22T17:04
убийство
происшествия
новости
кубань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следкома России по Краснодарскому краю.По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Фигурант и его несовершеннолетняя племянница направлялись на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между родственниками возник конфликт из-за критики девушки по поводу материального положение семьи фигуранта.После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, уточнили в СК. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске пропавшей девушки."Следователем следственного отдела 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). 22 июня по ходатайству органов следствия судом он заключен под стражу", – добавили в Следкоме.Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления СК РФ по краю. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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убийство, происшествия, новости, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани

На Кубани мужчине предъявили обвинение в убийстве 16-летней племянницы - СК

16:48 22.06.2025 (обновлено: 17:04 22.06.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следкома России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Фигурант и его несовершеннолетняя племянница направлялись на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между родственниками возник конфликт из-за критики девушки по поводу материального положение семьи фигуранта.

"В ответ на это обвиняемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а затем задушил племянницу", – сказано в сообщении.

После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, уточнили в СК. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске пропавшей девушки.
"Следователем следственного отдела 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). 22 июня по ходатайству органов следствия судом он заключен под стражу", – добавили в Следкоме.
Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления СК РФ по краю. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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УбийствоПроисшествияНовостиКубаньСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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