https://crimea.ria.ru/20250622/sk-vyyavil-novye-obstoyatelstva-v-dele-ob-ubiystve-podrostka-na-kubani-1147418247.html
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2025
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T16:48
2025-06-22T16:48
2025-06-22T17:04
убийство
происшествия
новости
кубань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следкома России по Краснодарскому краю.По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Фигурант и его несовершеннолетняя племянница направлялись на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между родственниками возник конфликт из-за критики девушки по поводу материального положение семьи фигуранта.После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, уточнили в СК. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске пропавшей девушки."Следователем следственного отдела 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). 22 июня по ходатайству органов следствия судом он заключен под стражу", – добавили в Следкоме.Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления СК РФ по краю. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство, происшествия, новости, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани
На Кубани мужчине предъявили обвинение в убийстве 16-летней племянницы - СК
16:48 22.06.2025 (обновлено: 17:04 22.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следкома России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки
в полицию сообщила ее мать. Фигурант и его несовершеннолетняя племянница направлялись на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между родственниками возник конфликт из-за критики девушки по поводу материального положение семьи фигуранта.
"В ответ на это обвиняемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а затем задушил племянницу", – сказано в сообщении.
После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, уточнили в СК. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске пропавшей девушки.
"Следователем следственного отдела 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). 22 июня по ходатайству органов следствия судом он заключен под стражу", – добавили в Следкоме.
Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления СК РФ по краю. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.