https://crimea.ria.ru/20250622/sk-vyyavil-novye-obstoyatelstva-v-dele-ob-ubiystve-podrostka-na-kubani-1147418247.html

СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани

СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани - РИА Новости Крым, 22.06.2025

СК выявил новые обстоятельства в деле об убийстве подростка на Кубани

Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T16:48

2025-06-22T16:48

2025-06-22T17:04

убийство

происшествия

новости

кубань

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следкома России по Краснодарскому краю.По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Фигурант и его несовершеннолетняя племянница направлялись на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между родственниками возник конфликт из-за критики девушки по поводу материального положение семьи фигуранта.После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, уточнили в СК. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске пропавшей девушки."Следователем следственного отдела 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). 22 июня по ходатайству органов следствия судом он заключен под стражу", – добавили в Следкоме.Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления СК РФ по краю. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, происшествия, новости, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости