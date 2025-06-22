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Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

Проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана распространили среди членов Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T19:09

2025-06-22T19:09

2025-06-22T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана распространили среди членов Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной Организации.В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.Также в документе обозначено, что Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию. Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.Кроме того, источник РИА Новости отметил, что, как ожидается, СБ ООН не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание из-за ударов США по Ирану.Удар США по ИрануУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана"."Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", – заявил глава ведомства на пресс-конференции.В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, совет безопасности оон, россия, китай, пакистан, безопасность, в мире, политика, новости, обострение между израилем и ираном, сша