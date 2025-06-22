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Под Алупкой в ДТП пострадал подросток - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T13:02
2025-06-22T13:02
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла ночью 22 июня, примерно в 1:30 на автодороге "Ялта-Севастополь".В результате ДТП два пассажира иномарки и 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.Установление обстоятельств ДТП вблизи Алупки, в котором пострадала несовершеннолетняя находится на контроле в республиканской прокуратуре."Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, являясь пассажиром автомобиля ВАЗ, получила травмы, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения", – добавили в пресс-службе прокуратуры РК.Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии, которая произошла в субботу вечером в районе поселка Школьное под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в СевастополеКрымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшимСтрашное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, алупка, новости крыма, гаи, прокуратура республики крым
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток

В ДТП под Алупкой пострадал подросток – прокуратура проводит проверку

13:02 22.06.2025
 
ДТП в Алупке
ДТП в Алупке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла ночью 22 июня, примерно в 1:30 на автодороге "Ялта-Севастополь".

"Водитель 1996 года рождения, управляя транспортным средством BMW, не выбрал безопасную скорость, не учел при этом интенсивность движения транспортных средств, а также не выбрал безопасную дистанцию с впереди движущимся автомобилем "ВАЗ", который двигался на гибкой сцепке с "Лада Гранта" и совершил столкновение", – сказано в сообщении.

В результате ДТП два пассажира иномарки и 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
Установление обстоятельств ДТП вблизи Алупки, в котором пострадала несовершеннолетняя находится на контроле в республиканской прокуратуре.
"Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, являясь пассажиром автомобиля ВАЗ, получила травмы, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения", – добавили в пресс-службе прокуратуры РК.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии, которая произошла в субботу вечером в районе поселка Школьное под Симферополем.
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Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеКрымАлупкаНовости КрымаГАИПрокуратура Республики Крым
 
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