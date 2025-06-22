https://crimea.ria.ru/20250622/pod-alupkoy-v-dtp-postradal-podrostok-1147413847.html
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T13:02
2025-06-22T13:02
2025-06-22T13:02
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
алупка
новости крыма
гаи
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147413529_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b5a04ea1ccc84be799c2528ae25a9298.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла ночью 22 июня, примерно в 1:30 на автодороге "Ялта-Севастополь".В результате ДТП два пассажира иномарки и 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.Установление обстоятельств ДТП вблизи Алупки, в котором пострадала несовершеннолетняя находится на контроле в республиканской прокуратуре."Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, являясь пассажиром автомобиля ВАЗ, получила травмы, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения", – добавили в пресс-службе прокуратуры РК.Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии, которая произошла в субботу вечером в районе поселка Школьное под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в СевастополеКрымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшимСтрашное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски
крым
алупка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147413529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bc725b4a6841f3beb61819ce3eb06bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, алупка, новости крыма, гаи, прокуратура республики крым
Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
В ДТП под Алупкой пострадал подросток – прокуратура проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла ночью 22 июня, примерно в 1:30 на автодороге "Ялта-Севастополь".
"Водитель 1996 года рождения, управляя транспортным средством BMW, не выбрал безопасную скорость, не учел при этом интенсивность движения транспортных средств, а также не выбрал безопасную дистанцию с впереди движущимся автомобилем "ВАЗ", который двигался на гибкой сцепке с "Лада Гранта" и совершил столкновение", – сказано в сообщении.
В результате ДТП два пассажира иномарки и 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
Установление обстоятельств ДТП вблизи Алупки, в котором пострадала несовершеннолетняя находится на контроле в республиканской прокуратуре.
"Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, являясь пассажиром автомобиля ВАЗ, получила травмы, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения", – добавили в пресс-службе прокуратуры РК.
Ранее сообщалось
, что три человека пострадали в аварии, которая произошла в субботу вечером в районе поселка Школьное под Симферополем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: