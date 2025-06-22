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Под Алупкой в ДТП пострадал подросток

Под Алупкой в ДТП пострадал подросток - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Под Алупкой в ДТП пострадал подросток

В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T13:02

2025-06-22T13:02

2025-06-22T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму под Алупкой в результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля в больницу с травмами попала 17-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла ночью 22 июня, примерно в 1:30 на автодороге "Ялта-Севастополь".В результате ДТП два пассажира иномарки и 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.Установление обстоятельств ДТП вблизи Алупки, в котором пострадала несовершеннолетняя находится на контроле в республиканской прокуратуре."Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, являясь пассажиром автомобиля ВАЗ, получила травмы, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения", – добавили в пресс-службе прокуратуры РК.Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии, которая произошла в субботу вечером в районе поселка Школьное под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в СевастополеКрымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшимСтрашное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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