Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя
21:49 22.06.2025 (обновлено: 22:06 22.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ красной зоне ковидного госпиталя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя, он подключен к ИВЛ. Об этом написал в своем ТГ-канале гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный.
"Олег Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как в результате нападения лев сильно порвал ему трахею. Врачи готовят переезд его в Симферополь из Белогорска", - сообщил он.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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