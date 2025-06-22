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Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя, он подключен к ИВЛ. Об этом написал в своем ТГ-канале гендиректор... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T21:49
2025-06-22T22:06
олег зубков
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эдгард запашный
срочные новости крыма
крым
парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя, он подключен к ИВЛ. Об этом написал в своем ТГ-канале гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке &gt;&gt;16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеОлег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", эдгард запашный, срочные новости крыма, крым, парк львов "тайган"
Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный

Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя

21:49 22.06.2025 (обновлено: 22:06 22.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ красной зоне ковидного госпиталя
В красной зоне ковидного госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Раненого владельца парка львов в Крыму Зубкова готовят к переезду в больницу Симферополя, он подключен к ИВЛ. Об этом написал в своем ТГ-канале гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный.

"Олег Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как в результате нападения лев сильно порвал ему трахею. Врачи готовят переезд его в Симферополь из Белогорска", - сообщил он.

О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Заголовок открываемого материала
22:47Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
22:10Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим
21:49Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
21:08Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
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