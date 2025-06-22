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Олег Зубков - биография - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Олег Зубков - биография
Олег Зубков - биография - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Олег Зубков - биография
Олег Зубков - известный в Крыму владелец парка львов "Тайган" в Белогорском районе и зоопарка "Сказка" в Ялте. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T22:44
2025-06-22T22:57
олег зубков
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
ситуация вокруг парка львов "тайган"
зоопарк "сказка"
крым
новости крыма
биография
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Олег Зубков - известный в Крыму владелец парка львов "Тайган" в Белогорском районе и зоопарка "Сказка" в Ялте.Олег Алексеевич Зубков родился 1968 году в Курской области. В 1986 году работал матросом Керченского морского торгового порта.В 1990-м окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "морской офицер-политработник", получил квалификацию учителя истории и обществоведения.В 1990 -1991 работал экономистом Украинской республиканской ассоциации по экспорту товаров легкой промышленности, а позже и по 1994 год — заместителем директора по коммерческой работе предприятия "Армада" в Киеве.В середине 90-х стал владельцем зоопарка "Сказка" в Ялте. С 2006 начал готовить к открытию сафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма."Тайган" задумывался как сафари-парк, где животные не находятся в клетках, а свободно передвигаются по открытой территории. Такой подход привлек внимание посетителей. Зубков принимал участие в программах по защите диких животных и их среды обитания. Так в 2023 году из Херсона он перевез волков, ламу, ослицу, енотов и павлинов. Также владелец сафари-парка вывез из Донбасса львов и медведей. После ЧС с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе в "Тайган" стали отправлять птиц, спасенных из загрязненной акватории.Парк львов был не раз в центре скандалов.В октябре 2024 года в "Тайгане" львы растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.В декабре 2023 года медведь откусил фалангу пальца посетительнице "Тайгана".В мае 2022 года прокуратура Крыма проводит проверку по факту нападения ягуара на работника парка львов "Тайган" - он приблизился к клетке с ягуаром, в результате чего получил рваные раны правого предплечья. В июле 2022 года Белогорский районный суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. В октябре того же года Верховный суд Крыма отменил этот приговор и направил дело на пересмотр, освободив Зубкова под подписку о невыезде.В сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина со своим малолетним ребенком на руках подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились амурские тигры. Один из хищников бросился на посетителей и укусил ребенка за большой палец, который впоследствии пришлось ампутировать.Летом 2018 года в отношении Зубкова было возбуждено уголовное дело, после того, как в парке лев укусил одну из туристок. Суд обязал владельца "Тайгана" выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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олег зубков, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", ситуация вокруг парка львов "тайган", зоопарк "сказка", крым, новости крыма, биография
Олег Зубков - биография

Олег Зубков - биография владельца зоопарков в Крыму

22:44 22.06.2025 (обновлено: 22:57 22.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОлег Зубков, основатель зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган"
Олег Зубков, основатель зоопарка Сказка и парка львов Тайган - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Олег Зубков - известный в Крыму владелец парка львов "Тайган" в Белогорском районе и зоопарка "Сказка" в Ялте.
Олег Алексеевич Зубков родился 1968 году в Курской области.
В 1986 году работал матросом Керченского морского торгового порта.
В 1990-м окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "морской офицер-политработник", получил квалификацию учителя истории и обществоведения.
В 1990 -1991 работал экономистом Украинской республиканской ассоциации по экспорту товаров легкой промышленности, а позже и по 1994 год — заместителем директора по коммерческой работе предприятия "Армада" в Киеве.
В середине 90-х стал владельцем зоопарка "Сказка" в Ялте.
С 2006 начал готовить к открытию сафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма.
"Тайган" задумывался как сафари-парк, где животные не находятся в клетках, а свободно передвигаются по открытой территории. Такой подход привлек внимание посетителей.
Зубков принимал участие в программах по защите диких животных и их среды обитания. Так в 2023 году из Херсона он перевез волков, ламу, ослицу, енотов и павлинов. Также владелец сафари-парка вывез из Донбасса львов и медведей.
После ЧС с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе в "Тайган" стали отправлять птиц, спасенных из загрязненной акватории.
Парк львов был не раз в центре скандалов.
В октябре 2024 года в "Тайгане" львы растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В декабре 2023 года медведь откусил фалангу пальца посетительнице "Тайгана".
В мае 2022 года прокуратура Крыма проводит проверку по факту нападения ягуара на работника парка львов "Тайган" - он приблизился к клетке с ягуаром, в результате чего получил рваные раны правого предплечья.
В июле 2022 года Белогорский районный суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. В октябре того же года Верховный суд Крыма отменил этот приговор и направил дело на пересмотр, освободив Зубкова под подписку о невыезде.
В сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина со своим малолетним ребенком на руках подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились амурские тигры. Один из хищников бросился на посетителей и укусил ребенка за большой палец, который впоследствии пришлось ампутировать.
Летом 2018 года в отношении Зубкова было возбуждено уголовное дело, после того, как в парке лев укусил одну из туристок. Суд обязал владельца "Тайгана" выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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Заголовок открываемого материала
22:47Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
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21:49Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
21:08Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападения льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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