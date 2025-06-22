https://crimea.ria.ru/20250622/nayti-vorota-i-rekonstruirovat-steny-chto-zaplanirovali-arkheologi-kryma-1147264735.html

Найти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма

Найти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Найти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма

Научные институты запланировали в Крыму на это лето не менее 12 крупных археологических экспедиций. Об этом ученые-археологи рассказали в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T19:37

2025-06-22T19:37

2025-06-22T19:37

крым

археология в крыму

виктор вахонеев

археология

новости крыма

вадим майко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Научные институты запланировали в Крыму на это лето не менее 12 крупных археологических экспедиций. Об этом ученые-археологи рассказали в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко заметил, что у их научно-исследовательского заведения планы на этот год "грандиозные, как и всегда".Майко отметил, что изучение памятников эпохи бронзы в Крыму недостаточное, и археологи по возможности исправляют ситуацию. Так, на это лето намечена экспедиция под руководством Виталия Тихомирова и еще одна под начальством Александра Кислого — на поселении Глейки на Керченском полуострове."Экспедиций для скифо-сарматской культуры и тех экспедиций, которые занимаются античным периодом, хватает. Хорошо обстоит дело со средневековыми полевыми исследованиями. Огромная задача по изучению античного периода — Босфорская экспедиция, проводимая совместно с Академией наук. Это очень знаковая и значимая наша экспедиция и план исследований тут как всегда очень большой", - сказал ученый.Вадим Майко также отметил готовящуюся экспедицию на городище Эски-Кермен, где будет проведена не традиционная выемка грунта, а попытка натурной ЗD реконструкции тех оборонительных сооружений, которые были раскопаны ранее за долгие годы. Также запланирована Судакская экспедиция и раскопки в том же Юго-Восточном регионе под горой Килеса-Кая."Там намечено полностью доследовать некрополь, примыкающий к храму. Мы приступим к тем его участкам, которые ранее вообще никак не изучались", - уточнил Майко. Старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев рассказал об экспедиции, которую традиционно уже 16-й год будет проводить его институт:В экспедиции впервые примут участие студенты Белгородского государственного университета. Главная цель экспедиции, по словам Вахонеева - поиск линии оборонительных стен города и ворот. Ранее археологи исследовали 80% трассы линии оборонительной стены."Если нам удастся в этом году их найти, это будет для нас маленькая сенсация", - подчеркнул ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и ФранцииНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатПамятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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