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Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим
Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим
С началом курортного сезона Симферополь усилил работы по содержанию городской территории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T22:10
2025-06-22T22:10
радио "спутник в крыму"
курортный сезон
мбу "город"
городская среда
новости
симферополь
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. С началом курортного сезона Симферополь усилил работы по содержанию городской территории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.По его словам, в летний период увеличивается нагрузка на городские службы: вырастает трафик, а вместе с ним и объемы мусора. Однако к этому сотрудники учреждения подготовлены.Летний сезон – это также время санитарной обрезки деревьев, полива и ухода за цветниками. Работы идут не только в центре, но и в частном секторе, говорит Гусынин. Частота обслуживания зависит от трафика улицы: на центральных улицах газоны косят до трех раз в месяц, на окраинах – реже.В рамках содержания объектов благоустройства "Город" отвечает и за техническое состояние лавок, урн и ограждений вдоль реки Салгир. По словам директора учреждения, особое внимание уделяется набережной, где фиксируются акты вандализма."Если происходит порча муниципального имущества, мы, естественно, сразу фиксируем это, оцениваем ущерб и направляем заявление в полицию", – рассказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали благоустройство парка имени ГагаринНадо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард
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РИА Новости Крым
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курортный сезон, мбу "город", городская среда, новости, симферополь, новости крыма, крым
Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим

В Симферополе с приходом лета городские службы переходят в усиленный режим работы

22:10 22.06.2025
 
© пресс-служба администрации Симферополя Коммунальщики выкосили 50 тысяч "квадратов" травы в Симферополе
 Коммунальщики выкосили 50 тысяч квадратов травы в Симферополе
© пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. С началом курортного сезона Симферополь усилил работы по содержанию городской территории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
По его словам, в летний период увеличивается нагрузка на городские службы: вырастает трафик, а вместе с ним и объемы мусора. Однако к этому сотрудники учреждения подготовлены.
"У нас работают плюс-минус каждый день 90 человек только с триммерами, которые ходят и косят траву. Поэтому справляемся", – отметил Гусынин.
Летний сезон – это также время санитарной обрезки деревьев, полива и ухода за цветниками. Работы идут не только в центре, но и в частном секторе, говорит Гусынин. Частота обслуживания зависит от трафика улицы: на центральных улицах газоны косят до трех раз в месяц, на окраинах – реже.
В рамках содержания объектов благоустройства "Город" отвечает и за техническое состояние лавок, урн и ограждений вдоль реки Салгир. По словам директора учреждения, особое внимание уделяется набережной, где фиксируются акты вандализма.
"Если происходит порча муниципального имущества, мы, естественно, сразу фиксируем это, оцениваем ущерб и направляем заявление в полицию", – рассказал он.
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Радио "Спутник в Крыму"Курортный сезонМБУ "Город"Городская средаНовостиСимферопольНовости КрымаКрым
 
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