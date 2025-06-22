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Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим

Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим

С началом курортного сезона Симферополь усилил работы по содержанию городской территории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T22:10

2025-06-22T22:10

2025-06-22T22:10

радио "спутник в крыму"

курортный сезон

мбу "город"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня – РИА Новости Крым. С началом курортного сезона Симферополь усилил работы по содержанию городской территории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.По его словам, в летний период увеличивается нагрузка на городские службы: вырастает трафик, а вместе с ним и объемы мусора. Однако к этому сотрудники учреждения подготовлены.Летний сезон – это также время санитарной обрезки деревьев, полива и ухода за цветниками. Работы идут не только в центре, но и в частном секторе, говорит Гусынин. Частота обслуживания зависит от трафика улицы: на центральных улицах газоны косят до трех раз в месяц, на окраинах – реже.В рамках содержания объектов благоустройства "Город" отвечает и за техническое состояние лавок, урн и ограждений вдоль реки Салгир. По словам директора учреждения, особое внимание уделяется набережной, где фиксируются акты вандализма."Если происходит порча муниципального имущества, мы, естественно, сразу фиксируем это, оцениваем ущерб и направляем заявление в полицию", – рассказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали благоустройство парка имени ГагаринНадо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард

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