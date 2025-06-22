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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-22T00:01

2025-06-22T00:01

2025-06-21T22:08

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

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алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.На побережье Крыма осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14....16, днем поднимутся до отметки +25 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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