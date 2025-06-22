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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-22T00:01
2025-06-22T00:01
2025-06-21T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.На побережье Крыма осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14....16, днем поднимутся до отметки +25 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье ожидается до 25 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +22…27, в горах +14…19", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +22...24.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +21...23.
На побережье Крыма осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14....16, днем поднимутся до отметки +25 градусов.
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