https://crimea.ria.ru/20250621/zigzag-udachi-i-ironiya-sudby-valentiny-talyzinoy-1143547168.html

Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной

Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной

"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорила сама о себе. Но сама жизнь опровергала ее скромность: она – дважды обладатель главной... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T11:35

2025-06-21T11:35

2025-06-21T11:50

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"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорила сама о себе. Но сама жизнь опровергала ее скромность: она – дважды обладатель главной российской кинонаграды "Золотой орел", а также высших званий в искусстве – Заслуженной и Народной артистки, несколько государственных орденов. И – главное – любовь зрителей.Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года, а 22 января она праздновала 90-летие...Учиться через полстраныВалентина Талызина родилась в семье работников торговли. Детство было сложным, военным. Великую Отечественную семья встретила в небольшом городке Барановичи в Белоруссии. Оттуда Валя с мамой, которая находилась в стадии развода с отцом, срочно эвакуировались в Восточную Сибирь.Валентина училась в сельской школе, но с детства очень любила читать: "Жили мы в совхозе. Кроме кино и книг ничего не было. Перечитала все, что было в совхозной библиотеке", – рассказывала Талызина в одном из многочисленных интервью.В совхозе будущая актриса научилась колоть дрова, топить печь, доить корову, копать картошку. Время было такое, что приходилось быть сильной и уметь многое.После школы девочка поступила на экономический факультет Омского сельхозинститута. Одновременно Валентина занималась в драмкружке, где декламировала стихотворения и играла ведущие роли в постановках. В Омске студентка проучилась два года, пока не поняла, что будущая профессия ей не подходит.В 1954 году Талызина едет через полстраны в Москву и с первой попытки поступает в святая святых театралов – ГИТИС. Через четыре года на дипломном спектакле Валентину и нескольких таких же выпускников замечает один из режиссеров Театра Моссовета – Ирина Вольф и ее "взяли без всякого блата в театр".Академическому театру Моссовета она уже не изменит на протяжении множества десятков лет.Поначалу Валентине Талызиной давали небольшие роли, чаще всего — комсомолок, но со временем она стала играть и главных персонажей. Первой ее знаменитой ролью стала Катерина Ивановна в спектакле по "Преступлению и наказанию" Достоевского.За 67 лет в театре ролей было около полусотни. А еще было кино.Знакомый с детства голосПервая лента – детектив "Человек, который сомневается". Но всенародная слава пришла после роли Алевтины, приемщицы фотоателье в ленте Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи".Если "Зигзаг удачи" современный зритель, возможно, знает мало, несмотря на звездный состав актеров, таких как Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, Валентина Теличкина и других, то фильм, который показывают каждый год минимум один раз, знает каждый россиянин. Речь об "Иронии судьбы". Помимо второстепенной сыгранной роли подруги Нади, Валентина в нем озвучила саму Надю.Съемки были нелегкими, вспоминает актриса. Режиссер Эльдар Рязанов был недоволен, кричал, что Талызина не так читает стихи на озвучке."Я сделала Барбаре государственную премию", – шутила актриса.Те из взрослых, кто хорошо знает советский кинематограф, также вспомнят роли Валентины Талызиной в "Афоне" и "Большой перемене", в сериалах "Кухня" и "Петербургские тайны", многих других. А также озвучку Талызиной женских персонажей в легендарных "Долгой дороге в дюнах" и "ТАСС уполномочен заявить".Дети же точно опознают голос Талызиной, которым говорит мама дяди Федора в "Трое из Простоквашино".Более ста тридцати фильмов и сериалов на счету Талызиной и десятки озвученных героев. Ирония судьбы ее в том, что артистка в пору, когда она приехала учиться в Москву, обладала очень сильным сибирским говором. Ей пришлось год учиться у педагога говорить на правильном и чистом русском языке. И она стала образцом русского литературного, прекрасным чтецом стихов и прозы.Чей Крым?С личной жизнью актрисе не очень повезло: она ее положила на алтарь профессии. Но и дочь, и внучка актрисы пошли по ее театрально-киношным стопам. Более того, внучка Анастасия из уважения взяла бабушкину фамилию – Талызина.Валентина Талызина – дитя многих кровей. Она выделяла у себя русскую, татарскую, польскую и украинскую, хотя называла себя чисто русской артисткой.В марте 2014 года артистка подписала письмо в поддержку курса президента Владимира Путина по Крыму. Из-за этого ее внесли в "черный список" российских деятелей культуры, запрещенных на Украине. Фильмы с ее участием, даже новогоднюю "Иронию судьбы", убрали из показов в этой стране.Она уверена, что Крым всегда был территорией России. Талызина как-то говорила, что на ее политическую позицию повлияли в том числе и подготовка к сыгранным ролям. Например, любимая роль Екатерины Великой в постановке Романа Виктюка по пьесе Леонида Зорина "Царская охота"."С кем бы из живших на этой Земле я хотела пообщаться? Пообщаться - это как-то самонадеянно. Но посмотреть на Екатерину II я бы хотела. Я ее играла, много читала про нее, но посмотреть на нее хоть одним глазом хотела бы. Потому что эта баба из прусского города Штеттина поняла, на троне какой страны она сидит. Она поняла эту Россию… И Крым стал российским - благодаря ей с Потемкиным".В 2022 году Валентина Талызина искренне высказывала свое мнение об СВО, назвав спецоперацию "абсолютно нужным делом", хотя и сожалеет, что она началась.ХарактерКрым Валентина Талызина любила очень сильно и приезжала сюда на отдых на протяжении многих десятков лет.И негодовала, что Крым в свое время был отдан генсеком Никитой Хрущевым Украинской СССР."Знаете, однажды в своей жизни я оказалась в Сен-Тропе. Пошла на пляж, зачерпнула в ладони воду Средиземного моря... Оно, Средиземное, конечно, хорошее, прозрачное, спору нет. Но я, помню, сказала этому морю: ну и что же, а наша Ялта не хуже".Прямолинейный сибирский характер, искренность и честность позволили актрисе сыграть героинь одновременно сильных и несчастных.Как гласит античная поговорка, посеешь характер – пожнешь судьбу. Так получилось и у Валентины Талызиной. В ее творческой биографии почти нет ролей главных. Но зато какие – от императриц до учительниц, от бизнес-леди до консьержек. И каждая запоминается.

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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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