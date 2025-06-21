https://crimea.ria.ru/20250621/zigzag-udachi-i-ironiya-sudby-valentiny-talyzinoy-1143547168.html
Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорила сама о себе. Но сама жизнь опровергала ее скромность: она – дважды обладатель главной... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T11:35
2025-06-21T11:35
2025-06-21T11:50
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"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорила сама о себе. Но сама жизнь опровергала ее скромность: она – дважды обладатель главной российской кинонаграды "Золотой орел", а также высших званий в искусстве – Заслуженной и Народной артистки, несколько государственных орденов. И – главное – любовь зрителей.Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года, а 22 января она праздновала 90-летие...Учиться через полстраныВалентина Талызина родилась в семье работников торговли. Детство было сложным, военным. Великую Отечественную семья встретила в небольшом городке Барановичи в Белоруссии. Оттуда Валя с мамой, которая находилась в стадии развода с отцом, срочно эвакуировались в Восточную Сибирь.Валентина училась в сельской школе, но с детства очень любила читать: "Жили мы в совхозе. Кроме кино и книг ничего не было. Перечитала все, что было в совхозной библиотеке", – рассказывала Талызина в одном из многочисленных интервью.В совхозе будущая актриса научилась колоть дрова, топить печь, доить корову, копать картошку. Время было такое, что приходилось быть сильной и уметь многое.После школы девочка поступила на экономический факультет Омского сельхозинститута. Одновременно Валентина занималась в драмкружке, где декламировала стихотворения и играла ведущие роли в постановках. В Омске студентка проучилась два года, пока не поняла, что будущая профессия ей не подходит.В 1954 году Талызина едет через полстраны в Москву и с первой попытки поступает в святая святых театралов – ГИТИС. Через четыре года на дипломном спектакле Валентину и нескольких таких же выпускников замечает один из режиссеров Театра Моссовета – Ирина Вольф и ее "взяли без всякого блата в театр".Академическому театру Моссовета она уже не изменит на протяжении множества десятков лет.Поначалу Валентине Талызиной давали небольшие роли, чаще всего — комсомолок, но со временем она стала играть и главных персонажей. Первой ее знаменитой ролью стала Катерина Ивановна в спектакле по "Преступлению и наказанию" Достоевского.За 67 лет в театре ролей было около полусотни. А еще было кино.Знакомый с детства голосПервая лента – детектив "Человек, который сомневается". Но всенародная слава пришла после роли Алевтины, приемщицы фотоателье в ленте Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи".Если "Зигзаг удачи" современный зритель, возможно, знает мало, несмотря на звездный состав актеров, таких как Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, Валентина Теличкина и других, то фильм, который показывают каждый год минимум один раз, знает каждый россиянин. Речь об "Иронии судьбы". Помимо второстепенной сыгранной роли подруги Нади, Валентина в нем озвучила саму Надю.Съемки были нелегкими, вспоминает актриса. Режиссер Эльдар Рязанов был недоволен, кричал, что Талызина не так читает стихи на озвучке."Я сделала Барбаре государственную премию", – шутила актриса.Те из взрослых, кто хорошо знает советский кинематограф, также вспомнят роли Валентины Талызиной в "Афоне" и "Большой перемене", в сериалах "Кухня" и "Петербургские тайны", многих других. А также озвучку Талызиной женских персонажей в легендарных "Долгой дороге в дюнах" и "ТАСС уполномочен заявить".Дети же точно опознают голос Талызиной, которым говорит мама дяди Федора в "Трое из Простоквашино".Более ста тридцати фильмов и сериалов на счету Талызиной и десятки озвученных героев. Ирония судьбы ее в том, что артистка в пору, когда она приехала учиться в Москву, обладала очень сильным сибирским говором. Ей пришлось год учиться у педагога говорить на правильном и чистом русском языке. И она стала образцом русского литературного, прекрасным чтецом стихов и прозы.Чей Крым?С личной жизнью актрисе не очень повезло: она ее положила на алтарь профессии. Но и дочь, и внучка актрисы пошли по ее театрально-киношным стопам. Более того, внучка Анастасия из уважения взяла бабушкину фамилию – Талызина.Валентина Талызина – дитя многих кровей. Она выделяла у себя русскую, татарскую, польскую и украинскую, хотя называла себя чисто русской артисткой.В марте 2014 года артистка подписала письмо в поддержку курса президента Владимира Путина по Крыму. Из-за этого ее внесли в "черный список" российских деятелей культуры, запрещенных на Украине. Фильмы с ее участием, даже новогоднюю "Иронию судьбы", убрали из показов в этой стране.Она уверена, что Крым всегда был территорией России. Талызина как-то говорила, что на ее политическую позицию повлияли в том числе и подготовка к сыгранным ролям. Например, любимая роль Екатерины Великой в постановке Романа Виктюка по пьесе Леонида Зорина "Царская охота"."С кем бы из живших на этой Земле я хотела пообщаться? Пообщаться - это как-то самонадеянно. Но посмотреть на Екатерину II я бы хотела. Я ее играла, много читала про нее, но посмотреть на нее хоть одним глазом хотела бы. Потому что эта баба из прусского города Штеттина поняла, на троне какой страны она сидит. Она поняла эту Россию… И Крым стал российским - благодаря ей с Потемкиным".В 2022 году Валентина Талызина искренне высказывала свое мнение об СВО, назвав спецоперацию "абсолютно нужным делом", хотя и сожалеет, что она началась.ХарактерКрым Валентина Талызина любила очень сильно и приезжала сюда на отдых на протяжении многих десятков лет.И негодовала, что Крым в свое время был отдан генсеком Никитой Хрущевым Украинской СССР."Знаете, однажды в своей жизни я оказалась в Сен-Тропе. Пошла на пляж, зачерпнула в ладони воду Средиземного моря... Оно, Средиземное, конечно, хорошее, прозрачное, спору нет. Но я, помню, сказала этому морю: ну и что же, а наша Ялта не хуже".Прямолинейный сибирский характер, искренность и честность позволили актрисе сыграть героинь одновременно сильных и несчастных.Как гласит античная поговорка, посеешь характер – пожнешь судьбу. Так получилось и у Валентины Талызиной. В ее творческой биографии почти нет ролей главных. Но зато какие – от императриц до учительниц, от бизнес-леди до консьержек. И каждая запоминается.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
валентина талызина, крым, искусство , культура, общество, праздники и памятные даты, театр, кино, кинематограф
"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорила сама о себе. Но сама жизнь опровергала ее скромность: она – дважды обладатель главной российской кинонаграды "Золотой орел", а также высших званий в искусстве – Заслуженной и Народной артистки, несколько государственных орденов. И – главное – любовь зрителей.
Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года, а 22 января она праздновала 90-летие...
Учиться через полстраны
Валентина Талызина родилась в семье работников торговли. Детство было сложным, военным. Великую Отечественную семья встретила в небольшом городке Барановичи в Белоруссии. Оттуда Валя с мамой, которая находилась в стадии развода с отцом, срочно эвакуировались в Восточную Сибирь.
"Детство – это война, бомбежка, эвакуация из Белоруссии, оторванная осколком голова моей любимой куклы. Я была в тылу, поэтому скажу так: война – это нищета, одни чулки, одна юбка, одно пальто, одна шапка. Нехватка всего. Слава Богу, мы выжили, у нас была кормилица – корова Зойка. Кончилась война, нищета осталась", – вспоминала Талызина.
Валентина училась в сельской школе, но с детства очень любила читать: "Жили мы в совхозе. Кроме кино и книг ничего не было. Перечитала все, что было в совхозной библиотеке", – рассказывала Талызина в одном из многочисленных интервью.
В совхозе будущая актриса научилась колоть дрова, топить печь, доить корову, копать картошку. Время было такое, что приходилось быть сильной и уметь многое.
После школы девочка поступила на экономический факультет Омского сельхозинститута. Одновременно Валентина занималась в драмкружке, где декламировала стихотворения и играла ведущие роли в постановках. В Омске студентка проучилась два года, пока не поняла, что будущая профессия ей не подходит.
В 1954 году Талызина едет через полстраны в Москву и с первой попытки поступает в святая святых театралов – ГИТИС. Через четыре года на дипломном спектакле Валентину и нескольких таких же выпускников замечает один из режиссеров Театра Моссовета – Ирина Вольф и ее "взяли без всякого блата в театр".
Академическому театру Моссовета она уже не изменит на протяжении множества десятков лет.
"Было как-то предложение заманчивое: главный режиссер зазывал в свой театр зарплатой в пять раз больше той, что я получала. На вопрос после моего отказа, что же такое меня держит в театре, где ролей в последнее время не так уж много, ответила банальным: "стены", – вспоминает артистка.
Поначалу Валентине Талызиной давали небольшие роли, чаще всего — комсомолок, но со временем она стала играть и главных персонажей. Первой ее знаменитой ролью стала Катерина Ивановна в спектакле по "Преступлению и наказанию" Достоевского.
За 67 лет в театре ролей было около полусотни. А еще было кино.
Знакомый с детства голос
Первая лента – детектив "Человек, который сомневается". Но всенародная слава пришла после роли Алевтины, приемщицы фотоателье в ленте Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи".
Если "Зигзаг удачи" современный зритель, возможно, знает мало, несмотря на звездный состав актеров, таких как Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, Валентина Теличкина и других, то фильм, который показывают каждый год минимум один раз, знает каждый россиянин. Речь об "Иронии судьбы". Помимо второстепенной сыгранной роли подруги Нади, Валентина в нем озвучила саму Надю.
Съемки были нелегкими, вспоминает актриса. Режиссер Эльдар Рязанов был недоволен, кричал, что Талызина не так читает стихи на озвучке.
"До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины "Ирония судьбы". Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска", – писала Талызина в своей автобиографической книге "Мои пригорки, ручейки".
"Я сделала Барбаре государственную премию", – шутила актриса.
Те из взрослых, кто хорошо знает советский кинематограф, также вспомнят роли Валентины Талызиной в "Афоне" и "Большой перемене", в сериалах "Кухня" и "Петербургские тайны", многих других. А также озвучку Талызиной женских персонажей в легендарных "Долгой дороге в дюнах" и "ТАСС уполномочен заявить".
Дети же точно опознают голос Талызиной, которым говорит мама дяди Федора в "Трое из Простоквашино".
Более ста тридцати фильмов и сериалов на счету Талызиной и десятки озвученных героев. Ирония судьбы ее в том, что артистка в пору, когда она приехала учиться в Москву, обладала очень сильным сибирским говором. Ей пришлось год учиться у педагога говорить на правильном и чистом русском языке. И она стала образцом русского литературного, прекрасным чтецом стихов и прозы.
Чей Крым?
С личной жизнью актрисе не очень повезло: она ее положила на алтарь профессии. Но и дочь, и внучка актрисы пошли по ее театрально-киношным стопам. Более того, внучка Анастасия из уважения взяла бабушкину фамилию – Талызина.
Валентина Талызина – дитя многих кровей. Она выделяла у себя русскую, татарскую, польскую и украинскую, хотя называла себя чисто русской артисткой.
"Был один знакомый, Леня, очень симпатичный мужик, звал меня уехать на Запад. Он сказал: "Я предлагаю вам поехать со мной". Я спрашиваю: "А зачем?" "Хочу взять с собой кусок России", – ответил Леня. Я улыбнулась: "Леня, я куском не поеду"…
В марте 2014 года артистка подписала письмо в поддержку курса президента Владимира Путина по Крыму. Из-за этого ее внесли в "черный список" российских деятелей культуры, запрещенных на Украине. Фильмы с ее участием, даже новогоднюю "Иронию судьбы", убрали из показов в этой стране.
Тем не менее артистка подчеркнула, что ни секунды не сомневалась в правильности своего шага: "Иначе бы Севастополь сравняли с землей, взорвали бы Крым".
Она уверена, что Крым всегда был территорией России. Талызина как-то говорила, что на ее политическую позицию повлияли в том числе и подготовка к сыгранным ролям. Например, любимая роль Екатерины Великой в постановке Романа Виктюка по пьесе Леонида Зорина "Царская охота".
"С кем бы из живших на этой Земле я хотела пообщаться? Пообщаться - это как-то самонадеянно. Но посмотреть на Екатерину II я бы хотела. Я ее играла, много читала про нее, но посмотреть на нее хоть одним глазом хотела бы. Потому что эта баба из прусского города Штеттина поняла, на троне какой страны она сидит. Она поняла эту Россию… И Крым стал российским - благодаря ей с Потемкиным".
В 2022 году Валентина Талызина искренне высказывала свое мнение об СВО, назвав спецоперацию "абсолютно нужным делом", хотя и сожалеет, что она началась.
"Украина – родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, все это игра", – заявила актриса.
Характер
Крым Валентина Талызина любила очень сильно и приезжала сюда на отдых на протяжении многих десятков лет.
"Крым – обожаю, он для меня – земля обетованная. Когда-то я много лет подряд ездила в Ялту, в дом отдыха "Актер", и никуда больше. Самые счастливые минуты в моей жизни были – кроме рождения дочки, конечно, – это когда я вставала в 6 утра и шла на берег моря – купалась, даже если волны были. Счастливые дни! И отдыхала, и снималась в Крыму", – говорила одна на одной из встреч со зрителями в Севастополе.
И негодовала, что Крым в свое время был отдан генсеком Никитой Хрущевым Украинской СССР.
"Знаете, однажды в своей жизни я оказалась в Сен-Тропе. Пошла на пляж, зачерпнула в ладони воду Средиземного моря... Оно, Средиземное, конечно, хорошее, прозрачное, спору нет. Но я, помню, сказала этому морю: ну и что же, а наша Ялта не хуже".
Прямолинейный сибирский характер, искренность и честность позволили актрисе сыграть героинь одновременно сильных и несчастных.
"Я же из Сибири, прощать не любила. Там народ такой, упертый, с гонорком. Это все от войны, она поставила меня на жесткие рельсы жизни. Я с них долго не сходила и помнила их всегда", – так комментировала свой непростой характер Талызина.
Как гласит античная поговорка, посеешь характер – пожнешь судьбу. Так получилось и у Валентины Талызиной. В ее творческой биографии почти нет ролей главных. Но зато какие – от императриц до учительниц, от бизнес-леди до консьержек. И каждая запоминается.