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Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T14:31
2025-06-21T14:31
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СИФМЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко.Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник сообщал, что Зеленский предложил парламенту кандидатуру главы налоговой службы Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины.Кравченко в 2019 - 2020 годах был зам военного прокурора центрального региона Украины, затем прокурором в специализированной военной прокуратуре. В 2020 - 2021 годах возглавлял управление по расследованию преступлений в оборонно-промышленном комплексе в офисе генпрокурора. Возглавлял Киевскую областную военную администрацию в 2023-2024 годах.Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.На фоне колоссальных потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации все больше стало тех, кто всеми способами пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны переодеваясь в женщин или пытаясь вплавь добраться до границы, рискуя при этом жизнью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволенУкраина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, новости, в мире
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью

Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности - указ

14:31 21.06.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
Владимир Зеленски - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИФМЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с оформлением инвалидности, новым генеральным прокурором стал Руслан Кравченко.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник сообщал, что Зеленский предложил парламенту кандидатуру главы налоговой службы Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины.
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", - говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Кравченко в 2019 - 2020 годах был зам военного прокурора центрального региона Украины, затем прокурором в специализированной военной прокуратуре. В 2020 - 2021 годах возглавлял управление по расследованию преступлений в оборонно-промышленном комплексе в офисе генпрокурора. Возглавлял Киевскую областную военную администрацию в 2023-2024 годах.
Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.
Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
На фоне колоссальных потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации все больше стало тех, кто всеми способами пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны переодеваясь в женщин или пытаясь вплавь добраться до границы, рискуя при этом жизнью.
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