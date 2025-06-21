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Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый
Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый
На Кубани местный житель задушил свою несовершеннолетнюю племянницу во время поездки к родственникам и спрятал ее тело в лесу. Он задержан, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T18:20
2025-06-21T18:20
кубань
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель задушил свою несовершеннолетнюю племянницу во время поездки к родственникам и спрятал ее тело в лесу. Он задержан, сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.Фигурант признал свою вину на допросе и пояснил, что задушил девушку во время их совместной поездки в гости к его семье в поселок Братский из-за того, что она "критиковала материальное положение семьи фигуранта".Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, отмечает ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, происшествия, новости
Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый

На Кубани по подозрению в убийстве 16-летней девочки задержан ее родной дядя

18:20 21.06.2025
 
© СУ СК России по Краснодарскому краюНа Кубани задержан мужчина за убийство своей 16-летней племянницы
На Кубани задержан мужчина за убийство своей 16-летней племянницы
© СУ СК России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель задушил свою несовершеннолетнюю племянницу во время поездки к родственникам и спрятал ее тело в лесу. Он задержан, сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Фигурант признал свою вину на допросе и пояснил, что задушил девушку во время их совместной поездки в гости к его семье в поселок Братский из-за того, что она "критиковала материальное положение семьи фигуранта".
"После чего с целью сокрытия преступления переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней", - уточнили в СК.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, отмечает ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
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КубаньКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоПроисшествияНовости
 
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