https://crimea.ria.ru/20250621/zadushil-svoyu-16-letnyuyu-plemyannitsu-na-kubani-zaderzhan-podozrevaemyy-1147403522.html

Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый

Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый

На Кубани местный житель задушил свою несовершеннолетнюю племянницу во время поездки к родственникам и спрятал ее тело в лесу. Он задержан, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T18:20

2025-06-21T18:20

2025-06-21T18:20

кубань

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель задушил свою несовершеннолетнюю племянницу во время поездки к родственникам и спрятал ее тело в лесу. Он задержан, сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.По данным следствия, трагедия произошла 19 июня. О пропаже 16-летней девочки в полицию сообщила ее мать. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.Фигурант признал свою вину на допросе и пояснил, что задушил девушку во время их совместной поездки в гости к его семье в поселок Братский из-за того, что она "критиковала материальное положение семьи фигуранта".Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, отмечает ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, происшествия, новости