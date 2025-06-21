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Восемь человек погибли при падении воздушного шара

Восемь человек погибли при падении воздушного шара - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Восемь человек погибли при падении воздушного шара

В штате Санта-Катарина загорелся и упал воздушный шар, на борту которого был 21 пассажир. По меньшей мере восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T18:04

2025-06-21T18:04

2025-06-21T18:04

бразилия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В штате Санта-Катарина загорелся и упал воздушный шар, на борту которого был 21 пассажир. По меньшей мере восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Жоржинью Меллу.Позднее он уточнил, что 13 пассажиров выжили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бразилия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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