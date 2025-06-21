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Восемь человек погибли при падении воздушного шара - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Восемь человек погибли при падении воздушного шара
Восемь человек погибли при падении воздушного шара - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Восемь человек погибли при падении воздушного шара
В штате Санта-Катарина загорелся и упал воздушный шар, на борту которого был 21 пассажир. По меньшей мере восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T18:04
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бразилия
происшествия
в мире
воздушный шар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В штате Санта-Катарина загорелся и упал воздушный шар, на борту которого был 21 пассажир. По меньшей мере восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Жоржинью Меллу.Позднее он уточнил, что 13 пассажиров выжили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бразилия, происшествия, в мире, воздушный шар, новости, видео, видео
Восемь человек погибли при падении воздушного шара

В Бразилии при падении воздушного шара с пассажирами погибли восемь человек

18:04 21.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В штате Санта-Катарина загорелся и упал воздушный шар, на борту которого был 21 пассажир. По меньшей мере восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Жоржинью Меллу.

"Мы все потрясены несчастным случаем с воздушным шаром в Прая-Гранди утром (по местному времени) в эту субботу. Наша спасательная служба уже на месте. К настоящему моменту подтверждено, что восемь человек погибли, а двое выживших спасены", - написал губернатор.

Позднее он уточнил, что 13 пассажиров выжили.
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БразилияПроисшествияВ миреВоздушный шарНовостиВидео
 
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