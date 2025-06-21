В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
В поезде в Крым юным теннисистам с инвалидностью показали кино о столетии "Артека"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Зрителями стали теннисисты, которые выиграли путевки в "Артек" – это 84 ребенка, шестеро из которых – дети с ограниченными физическими возможностями, отметили в компании.
"Кинотеатр для детей прямо в поезде – теперь это реальность! Сегодня на борту поезда дети смотрели фильмы. Сеанс был посвящен 100-летнему юбилею культового пионерлагеря (ныне – международный детский центр) "Артек. Во время просмотров каждый ребенок получил свое волшебное ведерко попкорна", - говорится в сообщении.
О том, что в крымских поездах можно воспользоваться услугой "Кинотеатр в поезде" ранее сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Проектор можно взять аренду и посмотреть кино прямо в купе. Фильмы из информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа" показывают на закрытую шторку окна.
Международный детский центр "Артек" 16 июня отметил столетний юбилей. В торжественный день прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".
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