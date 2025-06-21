https://crimea.ria.ru/20250621/v-poezde-v-krym-detyam-pokazali-kino-o-100-letii-arteka-1147402122.html

В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"

В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека" - РИА Новости Крым, 21.06.2025

В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"

Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T16:58

2025-06-21T16:58

2025-06-21T16:55

крым

поезд

поезд "таврия"

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общество

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100-летие "артека"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Зрителями стали теннисисты, которые выиграли путевки в "Артек" – это 84 ребенка, шестеро из которых – дети с ограниченными физическими возможностями, отметили в компании.О том, что в крымских поездах можно воспользоваться услугой "Кинотеатр в поезде" ранее сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Проектор можно взять аренду и посмотреть кино прямо в купе. Фильмы из информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа" показывают на закрытую шторку окна.Международный детский центр "Артек" 16 июня отметил столетний юбилей. В торжественный день прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чащеВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен

https://crimea.ria.ru/20250616/na-vse-sto-kak-artek-otprazdnoval-vekovoy-yubiley--video-1147268578.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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