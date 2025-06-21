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В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека" - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека" - РИА Новости Крым, 21.06.2025
В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T16:58
2025-06-21T16:55
крым
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поезд "таврия"
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Зрителями стали теннисисты, которые выиграли путевки в "Артек" – это 84 ребенка, шестеро из которых – дети с ограниченными физическими возможностями, отметили в компании.О том, что в крымских поездах можно воспользоваться услугой "Кинотеатр в поезде" ранее сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Проектор можно взять аренду и посмотреть кино прямо в купе. Фильмы из информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа" показывают на закрытую шторку окна.Международный детский центр "Артек" 16 июня отметил столетний юбилей. В торжественный день прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чащеВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, дети, кино, мдц "артек", 100-летие "артека", новости крыма
В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"

В поезде в Крым юным теннисистам с инвалидностью показали кино о столетии "Артека"

16:58 21.06.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии Артека
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Юным пассажирам поезда "Таврия Экспресс" №28 сообщением Москва – Симферополь показали фильмы к столетию "Артека". Об этом в субботу сообщили в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Зрителями стали теннисисты, которые выиграли путевки в "Артек" – это 84 ребенка, шестеро из которых – дети с ограниченными физическими возможностями, отметили в компании.
"Кинотеатр для детей прямо в поезде – теперь это реальность! Сегодня на борту поезда дети смотрели фильмы. Сеанс был посвящен 100-летнему юбилею культового пионерлагеря (ныне – международный детский центр) "Артек. Во время просмотров каждый ребенок получил свое волшебное ведерко попкорна", - говорится в сообщении.
О том, что в крымских поездах можно воспользоваться услугой "Кинотеатр в поезде" ранее сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Проектор можно взять аренду и посмотреть кино прямо в купе. Фильмы из информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа" показывают на закрытую шторку окна.
Международный детский центр "Артек" 16 июня отметил столетний юбилей. В торжественный день прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минпррсвещения РФ Сергей Кравцов. Высокие гости поучаствовали в закладке капсулы времени с посланием будущим артековцами 2125 года и в церемонии гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию "Артека".
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16 июня, 21:31
На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
 
КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаОбществодетиКиноМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Новости Крыма
 
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