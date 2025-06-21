https://crimea.ria.ru/20250621/v-krymu-prokuratura-vzyalas-za-droppera-1147400547.html

В Крыму прокуратура взялась за дроппера

В Крыму прокуратура взялась за дроппера - РИА Новости Крым, 21.06.2025

В Крыму прокуратура взялась за дроппера

В Бахчисарайском районе мужчина перевел на счет подставного лица 40 тысяч рублей. Теперь прокуратура защищает права мужчины, пострадавшего от действий... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T14:45

2025-06-21T14:45

2025-06-21T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе мужчина перевел на счет подставного лица 40 тысяч рублей. Теперь прокуратура защищает права мужчины, пострадавшего от действий мошенников и требует взыскать с дроппера деньги. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Дропперы – подставные лица, через которых мошенники обналичивают украденные деньги.Установлено, что крымчанина обманул мошенник: переписываясь с ним в одном из мессенджеров, он убедил доверчивого гражданина, что можно заработать при покупке товаров в Интернет-магазине. Выполняя инструкции, тот перевел 40 тысяч рублей на счет афериста, пояснили в надзорном ведомстве."В ходе предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел был установлен владелец банковского счета, на который потерпевший перевел денежные средства – дроппер. С целью защиты прав жителя Бахчисарайского района прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера средств", - говорится в сообщении.Фактическое восстановление прав заявителя находится на контроле прокуратуры Бахчисарайского района, добавили в пресс-службе.Ранее Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцВ России ввели родительский контроль за счетами подростковСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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