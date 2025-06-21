https://crimea.ria.ru/20250621/unichtozhen-toplivno-energeticheskiy-kompleks-vsu-1147399236.html

Уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ

Уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T13:03

2025-06-21T13:03

2025-06-21T13:03

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Цель удара была достигнута, все обозначенные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.Ранее в субботу в Минобороны РФ также сообщили, что российские военные освободили Запорожье в ДНР.Накануне сообщалось, что Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю.17 июня российские военные нанесли групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 16 числа в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами. В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и ЗапорожьюПутин не исключил взятия Сум российскими войсками

https://crimea.ria.ru/20250621/armiya-rf-osvobodila-zaporozhe-1147398724.html

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина