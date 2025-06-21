Уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ
ВС РФ ударили по военному аэродрому и топливно-энергетическому комплексу ВСУ
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
Цель удара была достигнута, все обозначенные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в субботу в Минобороны РФ также сообщили, что российские военные освободили Запорожье в ДНР.
Накануне сообщалось, что Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю.
17 июня российские военные нанесли групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 16 числа в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами. В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
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