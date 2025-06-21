https://crimea.ria.ru/20250621/umerla-valentina-talyzina-1147397468.html

Умерла Валентина Талызина

Умерла Валентина Талызина - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Умерла Валентина Талызина

Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщает Театр Моссовета. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T11:21

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память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщает Театр Моссовета.Актриса ушла из жизни на 91-м году жизни. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС. До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет. Свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в "Волках и овцах", отметили в театре. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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память, утраты, валентина талызина, театр, кино, культура, общество, россия, ссср