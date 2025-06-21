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Умерла Валентина Талызина
Умерла Валентина Талызина - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Умерла Валентина Талызина
Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщает Театр Моссовета. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T11:21
2025-06-21T11:21
2025-06-21T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщает Театр Моссовета.Актриса ушла из жизни на 91-м году жизни. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС. До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет. Свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в "Волках и овцах", отметили в театре. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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память, утраты, валентина талызина, театр, кино, культура, общество, россия, ссср
Умерла Валентина Талызина
Умерла Валентина Талызина
11:21 21.06.2025 (обновлено: 11:37 21.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщает Театр Моссовета.
"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", - говорится в Telegram-канале театра.
Актриса ушла из жизни на 91-м году жизни. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.
Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.
Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС.
До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет.
Свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в "Волках и овцах", отметили в театре.
"Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра", - написали о ней коллеги.
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