https://crimea.ria.ru/20250621/sanktsiyami-rossiyu-ne-zadushit-itogi-pmef-1147402721.html

Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ

Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ

Санкционные меры не страшны России, это доказали итоги Петербургского международного экономического форума, заявил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T17:20

2025-06-21T17:20

2025-06-21T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Санкционные меры не страшны России, это доказали итоги Петербургского международного экономического форума, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.Санкции сделали Россию сильнейПо его словам, если в предыдущие годы 90% торговли находилось у "импортных коллег", то сейчас у них осталось около 10% от прошлого оборота. Более того, в России появилось немало интересной продукции отечественного производства."Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - обозначил Кобяков.Когда и как в Россию вернется иностранный бизнесПри этом он убежден, что с зарубежным бизнесом нужно выстраивать новые деловые отношения. И возмещение причиненного ущерба должно быть одним из условий возвращения иностранных компаний, бежавших из России."Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят", - считает советник российского лидера.По его словам, это "будет одним из условий для бизнеса, который хочет вернутся в экономику России".Сколько на ПМЭФ подписано соглашенийНа полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, обозначил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в рамках ПМЭФ Крым подписал два соглашения о реализации инвестпроектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму почти 68 млрд рублей.В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров республики и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей.Еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в двух районах полуострова в общей сложности на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций – 5,4 млрд рублей.Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.Есть также договоренность об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта "Золотые пески России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинПленарное заседание ПМЭФ – главные заявления ПутинаСевастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, россия, экономика, санкции, санкции против россии, новости