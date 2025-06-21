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Российские военные сбили четыре американские авиабомбы и 97 беспилотников
Российские военные сбили четыре американские авиабомбы и 97 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Российские военные сбили четыре американские авиабомбы и 97 беспилотников
Российские силы и средства ПВО в течение минувших суток сбили четыре американские авиабомбы JDAM и 97 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T13:25
2025-06-21T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские силы и средства ПВО в течение минувших суток сбили четыре американские авиабомбы JDAM и 97 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства, места сборки и хранения ударных дронов и разбили склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.Ранее в субботу сообщалось, что армия России поразила инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила Запорожье в ДНРПутин не исключил взятия Сум российскими войскамиНовости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, вооруженные силы россии
Российские военные сбили четыре американские авиабомбы и 97 беспилотников
Российские системы ПВО уничтожили четыре авиабомбы JDAM и 97 беспилотников за сутки