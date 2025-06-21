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Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T09:12
2025-06-21T09:39
владимир путин (политик)
обострение между израилем и ираном
иран
израиль
ядерное оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил позицию России по поддержке ИранаОтчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружияСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), обострение между израилем и ираном, иран, израиль, ядерное оружие, новости
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие

Путин: нет никаких свидетельств, что Иран якобы хотел получить ядерное оружие

09:12 21.06.2025 (обновлено: 09:39 21.06.2025)
 
© РИА Новости . Иван Секретарев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Иван Секретарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.
"Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.
По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.
Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.
В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.
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