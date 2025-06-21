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Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное
Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие. На полях ПМЭФ подписано больше тысячи соглашений на сумму 6,3 триллионов рублей. Владимир... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T21:59
2025-06-21T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие. На полях ПМЭФ подписано больше тысячи соглашений на сумму 6,3 триллионов рублей. Владимир Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины. Армия России нанесла высокоточный удар по топливно-энергетическому комплексу ВСУ. Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов. Умерла народная артистка России Валентина Талызина.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Путин о ядерном оружии в ИранеДоказательства того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, отсутствуют. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью изданию Sky News Arabia.Итоги ПМЭФВ ходе Петербургского международного экономического форума было подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, итоги форума еще раз доказали. что Россия в условиях санкций Запада стала только сильнее, а экономика страны перестала быть зависимой от импорта.Зеленский требует от западных стран часть ВВПВладимир Зеленский потребовал от союзников киевского режима поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП). Он призвал каждого союзника Киева в 2026 году выделить на поддержку оборонной промышленности страны 0,25% от своего ВВП.Групповым ударом уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУАрмия России поразила инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо, сообщили в Минобороны.Каким будет сезон в КрымуКрымские курорты в этом году могут принять до семи миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе, заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его словам, притоку туристов в регион также может способствовать улучающийся сервис и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее.Умерла Валентина ТалызинаВ субботу стало известно о смерти народной артистки России Валентины Талызиной."Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", - говорится в Telegram-канале Театра Моссовета.Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей. Подробнее о жизни и творчестве великой артистки - читайте в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное

Ответ Путина о желании Тегерана получить ядерное оружие и смерть Талызиной - главное

21:59 21.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Актриса Валентина Талызина во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона.
 Актриса Валентина Талызина во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие. На полях ПМЭФ подписано больше тысячи соглашений на сумму 6,3 триллионов рублей. Владимир Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины. Армия России нанесла высокоточный удар по топливно-энергетическому комплексу ВСУ. Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов. Умерла народная артистка России Валентина Талызина.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Путин о ядерном оружии в Иране

Доказательства того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, отсутствуют. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью изданию Sky News Arabia.
"Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел встречу со школьниками и студентами, посвященную Дню Конституции РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Медведев сделал предложение Ирану и Израилю

Итоги ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, итоги форума еще раз доказали. что Россия в условиях санкций Запада стала только сильнее, а экономика страны перестала быть зависимой от импорта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом
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Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения

Зеленский требует от западных стран часть ВВП

Владимир Зеленский потребовал от союзников киевского режима поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта (ВВП). Он призвал каждого союзника Киева в 2026 году выделить на поддержку оборонной промышленности страны 0,25% от своего ВВП.
Жители Крыма с флагом России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России

Групповым ударом уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ

Армия России поразила инфраструктуру военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса, откуда боевики ВСУ получали топливо, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе", - сказано в субботней сводке.

Каким будет сезон в Крыму

Крымские курорты в этом году могут принять до семи миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе, заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
По его словам, притоку туристов в регион также может способствовать улучающийся сервис и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее.
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны

Умерла Валентина Талызина

В субботу стало известно о смерти народной артистки России Валентины Талызиной.
"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", - говорится в Telegram-канале Театра Моссовета.
Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей. Подробнее о жизни и творчестве великой артистки - читайте в материале РИА Новости Крым.
Творческий вечер Валентины Талызиной Что нужно для чуда? - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
11:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
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