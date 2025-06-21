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Новости СВО: российские военные занимают выгодные рубежи

Новости СВО: российские военные занимают выгодные рубежи - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Новости СВО: российские военные занимают выгодные рубежи

Армия России продолжает прорывать оборону противника, нанося сокрушительные удары. За сутки суммарные потери ВСУ составили больше 1350 боевиков. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T13:53

2025-06-21T13:53

2025-06-21T13:53

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Армия России продолжает прорывать оборону противника, нанося сокрушительные удары. За сутки суммарные потери ВСУ составили больше 1350 боевиков. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север"обосновались на более выгодных рубежах и позициях, разбив врага в Сумской области, возле населенных пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь.На Харьковском направлении продавлена обороны врага в окрестностях Цуповки, Ивашек и Артельного.Потери ВСУ на этом участке составили до 160 военнослужащих, две боевые бронемашины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение, поразив украинские силы под Глушковкой, Купянском, Петропавловкой на Харьковщине и возле Масляковки в Донецкой Народной Республике.Силы "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение, подавив сопротивление противника в окрестностях Константиновки, Васюковки, Федоровки и Часова Яра Донецкой Народной Республики.В этом квадрате враг недосчитался свыше 180 военнослужащих, а также танка, боевой бронемашины, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и четырех складов, где хранились материальные средства.Подразделения группировки войск "Центр" в боях заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, пять боевых бронемашин, три пикапа и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Восток"продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под свой контроль Запорожье. Противник, которого разбили под Успеновкой, Темировкой, Ольговским, Полтавкой и Малиновкой Запорожской области, потерял свыше 200 боевиков, три боевые бронемашины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" поразили украинские силы возле Новоданиловки и Каменского Запорожской области, а также Львово и Антоновки на Херсонщине."Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказано в сводке.Также за минувшие сутки российские силы и средства ПВО уничтожили четыре авиабомбы JDAM из США и 97 беспилотников самолетного типа.Ранее сообщалось, что за неделю Вооруженные силы РФ ликвидировали 9350 боевиков неонацистского режима Зеленского, а также сожгли вооружение и технику, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила Запорожье в ДНРРоссия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУПутин рассказал о потерях Украины в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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