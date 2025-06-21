Нос к носу: как человек и собака служат Родине и людям
Как человек и собака служат Родине и людям: кинологи отмечают профессиональный праздник
10:31 21.06.2025 (обновлено: 10:40 21.06.2025)
Большие и маленькие, серьезные и веселые, любящие людей и настороженные, рыжие и серые, молчаливые и голосистые. Эти четверолапые сотрудники всегда — помощники человека. Их носы — уникальный прибор, аналогов которому в мире нет. И есть только один человек, который может помочь им сориентироваться в мире запахов и с помощью такого биодетектора показать другим, где таится опасность. Мы говорим о собаках, их носах и кинологах, чей профессиональный праздник отмечают ежегодно 21 июня.
"Офисный" ватный костюм
На площадке лай — чужие пришли. Из-за калиток в большие собачьи вольеры на нас смотрят внимательные глаза — что здесь делают эти чужаки?
Овчарки, малинуа и лабрадоры - росгвардейцы работают с тремя породами. Еще очень хвалят бордер-колли, но они не такие выносливые, как "немцы". Эти собаки работают по двум направлениям — ищут взрывчатые вещества и патрулируют с росгвардейцами вверенную территорию.
- Каждая собака индивидуальна, у каждой свой характер: есть малинуа добрее лабрадора, но в основном бельгийские овчарки более строгие, конечно. А нам часто надо бывает проверять стадионы, детские праздники. Там, конечно, подойдут больше лабрадоры, они мягче, - мы разговариваем с Максимом, который не так давно стал кинологом.
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
10 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Максим пришел в профессию из… ватного костюма.
- Мне однажды предложили поработать "фигурантом". Это тот самый человек, который надевает толстые штаны и куртку, изображает нарушителя, а по нему отрабатывает собака. Мне понравилось иметь дело с собаками, это увидели и предложили мне поработать в кинологии, - рассказывает он.
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Дома до того собаки у Максима тоже были — немецкие овчарки. Так что он знал, чего ожидать. Но все равно к каждой собаке нужно искать свой подход, потому что у каждой свой характер, привычки, страхи и пристрастия.
- Как говорил мой начальник, если собака не слушается, то проблема не в собаке - проблема в кинологе. Вот и работаешь через любовь, ласку, понимание, а бить категорически нельзя. Просто при разговоре надо поменять интонацию, собака прекрасно это понимает. Она отлично считывает мимику человека. Так что иногда приходится быть и хорошим актером.
Сейчас у Максима лабрадор Арчи, он - ответственный работник. У него на счету уже не одна командировка в зону СВО. А до того Максим работал с "немцем" Жоржем. Его в напарники Максиму дали уже взрослым.
- Подход к нему был нелегким. Я, чтоб он ко мне привык, с рук его кормил, сидел с ним в вольере часами.
- То есть вы его так приучали?
- Не я его учил, а он меня.
Пряник без кнута и обнимашки
Черная лабрадорша Ласка в несколько минут находит спрятанный в автомобиле пакет с муляжом взрывчатого вещества размером в четверть спичечного коробка. Нашла — села - подняла лапку — получила награду — похвалу или вкусняшку.
- Все строится на мотивации. То есть собака нашла нужное - получила что-то хорошее. Это либо еда, либо игра. А отсутствие поощрения является у нас методом наказания, - говорит другой кинолог, который только что абсолютно без единого звука, только жестами, отдавал Ласке команды.
Если Максим в профессии не так давно, то Иван — уже 16 лет. И тоже сейчас работает с лабрадором, который себя уверенней овчарки чувствует в людском скоплении.
- Если люди просят погладить собаку — разрешаете?
- В зависимости от того, насколько много работы. Если время позволяет, то почему бы и нет? Это даже хорошо, что собака общается с посторонними людьми, то есть в другой рабочей ситуации она не будет на них реагировать.
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По этому же принципу в кинологическом подразделении живут и кошки — чтобы собаки к ним привыкли и на других незнакомых котов на улице не реагировали.
Иван рассказывает, что кинологи Росгвардии стараются отходить от того, чтобы собака как идеальный солдат работала только по приказу и не проявляла инициативу. В зоне СВО, например, взрывчатку можно найти и не на обследуемом объекте — просто выйдя с собакой на прогулку. И тогда собака и там может спасти жизнь людям, если отреагирует на этот раздражитель и в нерабочей обстановке.
На вопрос, есть ли в рабочих собачьих качествах место половой дифференциации, Иван отвечает со знанием дела:
- Считаю, что лучше собака, чем пес. Потому что практически все кобели, даже кастрированные, отвлекаются, у них преобладает инстинкт размножения. Девочки в этом плане стабильнее.
Нюх как талант
Кинолог сейчас профессия очень востребованная, хотя этому мало где учат. В Крыму — вообще нигде, хотя такая графа с прошлого года появилась в реестре официальных специальностей.
- Раньше мы прибегали к профессиональной переподготовке. В нашей структуре, например, есть учебные региональные кинологические центры, они ведомственные. Человек поступает на службу, приобретает собаку и едет с ней учиться, - говорит начальник кинологического отдела Крымской таможни Антон Новиков.
То есть служебная собака может быть и своя, хотя обычно их закупают в специальных питомниках.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота кинологов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13
Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Работа кинологов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
- Мы их еще и подбираем, потому что не каждая собака может вырасти в хорошего специалиста, есть определенные тесты по обучаемости. Нюх - это своеобразный собачий талант.
Антон Новиков рассказывает: мнение о том, что собаки, которые занимаются поиском наркотиков или взрывчатки — наркоманы и работают за "кайф" - полные глупости, так как животных натаскивают исключительно на ароматизаторах — ароматизатор говядины, марихуаны, кориандра, пластида… Вот баночки с надписями стоят на полке в кинологическом подразделении.
- Дрессура построена, на том, что собака, находя запах, получает какое-то поощрение. Бывают даже тактильные собаки - они после правильно выполненного упражнения бегут обниматься к своему кинологу, - говорит главный кинолог таможни Крыма.
У таможенников с породами используемых в профессии собак вариативности больше — лишь бы нюх был отличным.
- Мы ни от каких пород не отказываемся, потому что порода и экстерьерные признаки для нас большой роли не играют. У нас есть и охотничьи породы, есть и чесапик-бей-ретривер - это из экзотики. Но, к сожалению, из-за того, что культура выведения пород сейчас утрачена, и по большей части люди разводят красивых собак, а не рабочих кровей, из-за этого очень трудно подобрать собаку. Они уже настолько тонкие в плане рабочих качеств, что какой-то малейший стресс, и они слетают со службы. Сейчас у нас в основном "немцы", лабрадоры и спаниели — русские и английские.
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Куда собаки уходят на пенсию
Рабочий возраст собаки на таможне - 8 лет. Этот срок при хорошем состоянии здоровья с хорошими показателями после оценки специальной ветеринарной комиссии может быть продлен на год-на два. Примерно столько же и в Росгвардии. Затем по большей части собак-ветеранов забирают по домам.
Росгвардеец Иван так взял себе домой пенсионера-малинуа, построил ему во дворе прекрасный теплый вольер. Но он говорит, что так бывает не всегда, поэтому объявления о том, что в той или иной организации раздают овчарок или других служебных собак — зачастую правда.
- Это часто какие-то ведомственные питомники. Собаку, в отличие от человека-охранника на больших объектах — фабрика, завод - держать проще. Собака в отличие от охранника беспристрастна. У нее идеальная антикоррупция, ее не подкупишь. И поэтому, когда закрываются эти учреждения или меняется их статус, собаки остаются никому не нужны, - подтверждает это мнение Антон Новиков.
Он убежден, что в кинологию всегда и с самого начала приходят те, кто с людьми ладит хуже, чем с собаками.
- Чтобы работать кинологом, нужно большое желание и любовь к собакам, - рассказывает росгвардеец с говорящим позывным "Дог": Я в свое время вообще был водителем.
"Дог" уверен, что работа кинолога — это труд 24 на 7. И часто приходится жертвовать даже интересами собственной семьи ради собаки — своего коллеги и партнера.
- Бывает такое, что собака болеет, тогда ты все время уделяешь ей. Опять же командировки, работа вне графика. Бывает у нас и разводятся даже из-за этого.
- Собака - это, наверное, единственное существо, которое никогда не предаст, они этим очень сильно подкупают, - вклинивается в разговор Иван.
Наверное, так и должно быть, потому что собака и кинолог вместе составляют одно целое — так называемый кинологический расчет, где каждый из пары для другого — инструмент, коллега и друг. Зачастую самый лучший на свете.
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