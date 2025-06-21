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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T23:21
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севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Вечером в субботу работа морского пассажирского транспорта была приостановлена. Ограничение действовало около получаса.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

23:21 21.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Вечером в субботу работа морского пассажирского транспорта была приостановлена. Ограничение действовало около получаса.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу". - сказано в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
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