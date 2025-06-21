https://crimea.ria.ru/20250621/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1147408063.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T23:21

2025-06-21T23:21

2025-06-21T23:21

севастополь

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Вечером в субботу работа морского пассажирского транспорта была приостановлена. Ограничение действовало около получаса.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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