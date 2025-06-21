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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T23:21
2025-06-21T23:21
2025-06-21T23:21
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морской транспорт
общественный транспорт
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Вечером в субботу работа морского пассажирского транспорта была приостановлена. Ограничение действовало около получаса.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе открыли рейд