https://crimea.ria.ru/20250621/medvedev-sdelal-predlozhenie-iranu-i-izrailyu-1147404326.html

Медведев сделал предложение Ирану и Израилю

Медведев сделал предложение Ирану и Израилю - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Медведев сделал предложение Ирану и Израилю

За попытки Израиля уничтожить ядерную программу Иран может применить ядерное оружие, если оно у него есть, а если не применит, то обязательно восстановит... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T19:26

2025-06-21T19:26

2025-06-21T19:26

дмитрий медведев

иран

ядерное оружие

в мире

обострение между израилем и ираном

израиль

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. За попытки Израиля уничтожить ядерную программу Иран может применить ядерное оружие, если оно у него есть, а если не применит, то обязательно восстановит программу любой ценой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он пояснил, что Тегеран видит свое выживание в ядерной программе и продолжит ее создание. При этом он предложил альтернативу варианта ядерной эскалации обеим сторонам конфликта.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран накопил "огромный объем материала", и мог бы в течение недель или месяцев создать ядерное оружие.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по УкраинеПутин обозначил позицию России по поддержке ИранаСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, иран, ядерное оружие, в мире, обострение между израилем и ираном, израиль, мнения, политика