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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T17:07
2025-06-21T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь со стороны Керчи образовалась в субботу в полдень - тогда перед пунктами досмотра стояло 110 авто. Каждый час пробка росла кратно. На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – в пробке стоят 380 машин со стороны Керчи

17:07 21.06.2025
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 17:00 в очереди со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания более часа". - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь со стороны Керчи образовалась в субботу в полдень - тогда перед пунктами досмотра стояло 110 авто. Каждый час пробка росла кратно.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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