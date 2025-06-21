https://crimea.ria.ru/20250621/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-subboty-1147402295.html

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы

На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T17:07

2025-06-21T17:07

2025-06-21T17:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь со стороны Керчи образовалась в субботу в полдень - тогда перед пунктами досмотра стояло 110 авто. Каждый час пробка росла кратно. На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма