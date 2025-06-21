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Крымский мост сегодня: новости последнего часа - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Крымский мост сегодня: новости последнего часа
Крымский мост сегодня: новости последнего часа - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Крымский мост сегодня: новости последнего часа
Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта со стороны Керчи и Тамани. Такие данные к вечеру субботы проводит Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T19:10
2025-06-21T19:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта со стороны Керчи и Тамани. Такие данные к вечеру субботы проводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь со стороны Керчи образовалась в субботу в полдень - тогда перед пунктами досмотра стояло 110 авто. Каждый час пробка росла кратно. К 17:00 выезда из Крыма в часовой пробке ожидали 380 машин. Спустя час очередь стала сокращаться.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сегодня: новости последнего часа

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон

19:10 21.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта со стороны Керчи и Тамани. Такие данные к вечеру субботы проводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь со стороны Керчи образовалась в субботу в полдень - тогда перед пунктами досмотра стояло 110 авто. Каждый час пробка росла кратно. К 17:00 выезда из Крыма в часовой пробке ожидали 380 машин. Спустя час очередь стала сокращаться.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - отмечается в сообщении.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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