"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
20:41 21.06.2025 (обновлено: 21:28 21.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны".
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
Представители молодежных организаций выложили из свечей силуэт девочки, которая олицетворяет всех детей, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны и написали "Крым помнит".
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
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