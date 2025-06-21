https://crimea.ria.ru/20250621/krym-pomnit-v-simferopole-proshla-aktsiya-k-godovschine-nachala-voyny-1147405158.html

"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны

"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 21.06.2025

"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны

В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны". РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T20:41

2025-06-21T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны".Представители молодежных организаций выложили из свечей силуэт девочки, которая олицетворяет всех детей, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны и написали "Крым помнит". 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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