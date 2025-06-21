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"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 21.06.2025
"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны". РИА Новости Крым, 21.06.2025
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крым
симферополь
концлагерь "красный"
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память
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны".Представители молодежных организаций выложили из свечей силуэт девочки, которая олицетворяет всех детей, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны и написали "Крым помнит". 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, крым, симферополь, концлагерь "красный", история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма
"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны

В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны

20:41 21.06.2025 (обновлено: 21:28 21.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" прошла памятная акция в канун Дня памяти и скорби "Огненные картины войны".
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
Представители молодежных организаций выложили из свечей силуэт девочки, которая олицетворяет всех детей, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны и написали "Крым помнит".
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В России эта дата носит название День памяти и скорби. В этот день вся страна скорбит по 27 миллионам человек, которые ценой собственной жизни защищали свободу своей Родины.
© РИА Новости КрымВ Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
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