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Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня
Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня
В пятницу в Крыму ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +15...+20 градусов, днем +23...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, алушта, ялта, судак, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня

Погода в Крыму 21 июня

00:01 21.06.2025
 
© РИА Новости КрымЦветение роз
Цветение роз - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…15; днем +20…25, в горах +14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.
В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +15...+20 градусов, днем +23...+26.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияАлуштаЯлтаСудакКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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