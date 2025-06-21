https://crimea.ria.ru/20250621/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-21-iyunya-1147372989.html

Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня

Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня

В пятницу в Крыму ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T00:01

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погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

алушта

ялта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Ялте, Алуште и Судаке, в Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +15...+20 градусов, днем +23...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

алушта

ялта

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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