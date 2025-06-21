https://crimea.ria.ru/20250621/kak-konflikt-izrailya-i-irana-mozhet-povliyat-na-peregovory-po-ukraine-1147378260.html

Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине

Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине

Если США ввяжутся в войну Израиля против Ирана, это очень серьезно осложнит дальнейшие переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T08:44

2025-06-21T08:44

2025-06-21T08:44

мнения

радио "спутник в крыму"

сша

обострение между израилем и ираном

украина

переговоры

россия

владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Если США ввяжутся в войну Израиля против Ирана, это очень серьезно осложнит дальнейшие переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор Telegram-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.По его мнению, существует прямая связь между украинским и ирано-израильским конфликтами, поскольку оба они являются площадками для экспансии условного "западного блока" на мировой арене.Нынешняя администрация США изначально стремилась и продолжает стремиться наладить отношения с Россией путем урегулирования украинского конфликта, а также не планировала обострять отношения с Ираном, поскольку конфликты и на Украине, и на Ближнем Востоке противоречат главному стратегическому интересу президента США Дональда Трампа и его команды – противостояние Китаю, пояснил Киреев.Однако влиятельные неоконсерваторы и израильское лобби в США вынуждают Вашингтон ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке, убежден эксперт.Если же США в конечном итоге решат участвовать в масштабной военной кампании против Ирана, что весьма вероятно, это может привести к втягиванию Штатов против их желания в конфликт против России, предположил Киреев."США не смогут поддерживать только одну из этих площадок, они будут вынуждены поддерживать и Украину, сильнее втягиваясь в этот конфликт. Если же они (США – ред.) смогут удержаться в этом балансе и не будут втягиваться в конфликт с Ираном, то они будут продолжать попытки нормализовать отношения с Россией", - считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки" США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта

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мнения, сша, обострение между израилем и ираном, украина, переговоры, россия, владимир киреев