Рейтинг@Mail.ru
Феодосия на пять дней останется без газа - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250621/feodosiya-na-pyat-dney-ostanetsya-bez-gaza-1147390130.html
Феодосия на пять дней останется без газа
Феодосия на пять дней останется без газа - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Феодосия на пять дней останется без газа
В Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-21T07:09
2025-06-20T22:05
крым
феодосия
газ
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/39/1118463938_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c80d54d79c7f398632ccf4cab7a24773.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская. Об этом сообщает местная администрация.Ремонт на сетях необходим для предотвращения аварий, а также в целях недопущения отключения газа у абонентов зимой, пояснили в администрации."Возобновление подачи газа запланировано со 2 июля по 4 июля 2025 года", - уточняется в тексте.Полный список адресов опубликован в соцсетях администрации.В пятницу сообщалось, что из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" двадцать населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/39/1118463938_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_cc65f5c6b754a02b8cbbd4c219255dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Феодосия на пять дней останется без газа

В Феодосии на пять дней отключат газоснабжение на 182 улицах

07:09 21.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская. Об этом сообщает местная администрация.
"Приостановление подачи газа для проведения этих работ запланировано в период с 8.00 30 июня до 20.00 4 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Ремонт на сетях необходим для предотвращения аварий, а также в целях недопущения отключения газа у абонентов зимой, пояснили в администрации.
"Возобновление подачи газа запланировано со 2 июля по 4 июля 2025 года", - уточняется в тексте.
Полный список адресов опубликован в соцсетях администрации.
В пятницу сообщалось, что из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" двадцать населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
 
КрымФеодосияГазОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:09Феодосия на пять дней останется без газа
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму 21 июня
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:24Иран в ближайшее время способен создать ядерное оружие – Трамп
22:57Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день
22:41Сотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области
22:16В Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи
21:57Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
21:34ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены
21:04Запрет цирковых животных – мнение директора симферопольского цирка
20:49Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ
20:37На Кубани столкнулись два автобуса, три авто и фура – есть раненые
20:26В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
20:13Крымский мост: обстановка к вечеру пятницы
19:55Комфортная прохлада: погода в Крыму на выходные
19:38Путин обозначил позицию России по поддержке Ирана
19:21Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины
18:59Вся Украина наша – Путин о единстве народов
18:46Путин не исключил взятия Сум российскими войсками
18:45Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина
Лента новостейМолния