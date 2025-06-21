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Феодосия на пять дней останется без газа

Феодосия на пять дней останется без газа - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Феодосия на пять дней останется без газа

В Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-21T07:09

2025-06-21T07:09

2025-06-20T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с 30 июня до 4 июля жители 182 улиц останутся без газоснабжения в связи с заменой участка подземного газопровода среднего давления на перекрестке улиц Володарского и Краснодарская. Об этом сообщает местная администрация.Ремонт на сетях необходим для предотвращения аварий, а также в целях недопущения отключения газа у абонентов зимой, пояснили в администрации."Возобновление подачи газа запланировано со 2 июля по 4 июля 2025 года", - уточняется в тексте.Полный список адресов опубликован в соцсетях администрации.В пятницу сообщалось, что из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" двадцать населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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