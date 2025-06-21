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Биография Валентины Талызиной - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Биография Валентины Талызиной
Биография Валентины Талызиной - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Биография Валентины Талызиной
Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х годов семья жила в городе Барановичи (Белорусская ССР, сейчас — Брестская... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T11:26
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биография
утраты
театр
кино
валентина талызина
ссср
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Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х годов семья жила в городе Барановичи (Белорусская ССР, сейчас — Брестская область Белоруссии). Во время Великой Отечественной войны будущая актриса вместе с матерью были эвакуированы в Сибирь.Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС.До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет - свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в спектакле "Волки и овцы".Актриса скончалась 21 июня 2025 года.
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биография, утраты, театр, кино, валентина талызина, ссср
Биография Валентины Талызиной

Биография Валентины Талызиной

11:26 21.06.2025 (обновлено: 11:42 21.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Талызина на творческом вечере "Что нужно для чуда?" в театре "Геликон-опера".
Актриса Валентина Талызина на творческом вечере Что нужно для чуда? в театре Геликон-опера. - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х годов семья жила в городе Барановичи (Белорусская ССР, сейчас — Брестская область Белоруссии).
Во время Великой Отечественной войны будущая актриса вместе с матерью были эвакуированы в Сибирь.
Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.
Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС.
До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет - свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в спектакле "Волки и овцы".
Актриса скончалась 21 июня 2025 года.
Творческий вечер Валентины Талызиной Что нужно для чуда? - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
11:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
БиографияУтратыТеатрКиноВалентина ТалызинаСССР
 
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