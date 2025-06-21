https://crimea.ria.ru/20250621/biografiya-valentiny-talyzinoy-1147397554.html

Биография Валентины Талызиной

Биография Валентины Талызиной - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Биография Валентины Талызиной

Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х годов семья жила в городе Барановичи (Белорусская ССР, сейчас — Брестская... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T11:26

2025-06-21T11:26

2025-06-21T11:42

биография

утраты

театр

кино

валентина талызина

ссср

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Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х годов семья жила в городе Барановичи (Белорусская ССР, сейчас — Брестская область Белоруссии). Во время Великой Отечественной войны будущая актриса вместе с матерью были эвакуированы в Сибирь.Яркая актриса прожила долгую творческую жизнь, сыграв более 40 центральных и главных театральных ролей и около сотни ролей в кинолентах, полюбившихся зрителям.Творческая судьба Талызиной была неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она попала еще в 1968 год, закончив ГИТИС.До последнего времени она продолжала быть ведущей актрисой театра. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 90 лет - свой юбилей актриса отметила на сцене родного театра, играя графиню в спектакле "Волки и овцы".Актриса скончалась 21 июня 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20250621/zigzag-udachi-i-ironiya-sudby-valentiny-talyzinoy-1143547168.html

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биография, утраты, театр, кино, валентина талызина, ссср