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Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день
Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Россия и Украина обменялись военнопленными. Севастополь представил линейку морских... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T22:57
2025-06-20T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Россия и Украина обменялись военнопленными. Севастополь представил линейку морских беспилотников на ПМЭФ. За попытку теракта в Крыму задержаны двое агентов Киева. Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 миллиардов рублей.О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Путин выступил на ПМЭФ-2025Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025 (Петербургского Международного экономического форума). Российский лидер выступил с рядом заявлений и обсудил актуальные вопросы мировой повестки совместно с зарубежными коллегами. В частности, затронули и украинский конфликт.Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. При этом Верховный главнокомандующий ВС РФ заявил, что у российских военных нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант, по его словам, не исключен.Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны киевского режима, президент РФ подчеркнул, что применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов.Кроме того, Путин отметил, что русские и украинцы являются единым народом. По его словам, Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.Полное выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ здесь.Обмен военнопленным между Москвой и КиевомМежду Россией и Украиной состоялся шестой по счету обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала военнопленных ВСУ.Всех освобожденных из плена бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Предыдущие обмены состоялись 9-го, 10-го, 12-го, 14-го и 19-го июня.Севастопольские беспилотники показали на ПМЭФСевастополь на своем стенде на ПМЭФ представил пять морских беспилотников, которые были разработаны учеными Севастопольского государственного университета. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, на стенде продемонстрировали дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональную платформу "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".Киевских диверсантов задержали в КрымуДвоих мужчин, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге, задержали в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.Крым в топе регионов по инвестиционной привлекательностиКрым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом году в методологии определения учитывается свыше сотни показателей по восьми направлениям и 28 факторам.Ялтинскую киностудию ждет реконструкцияМасштабную реконструкцию Ялтинской киностудии за 25 миллиардов рублей проведут в Ялте в рамках создания культурно-инновационного кластера. Об этом также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ."Создание многофункционального культурно-инновационного кластера в Ялте предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей", – заявил Аксенов.По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заявление Путина о Сумах и попытка теракта в Крыму – главное за день

Заявление Путина о Сумах и задержание агентов Киева в Крыму – главное за день

22:57 20.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Пленарное заседание
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Россия и Украина обменялись военнопленными. Севастополь представил линейку морских беспилотников на ПМЭФ. За попытку теракта в Крыму задержаны двое агентов Киева. Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 миллиардов рублей.
О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.

Путин выступил на ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025 (Петербургского Международного экономического форума). Российский лидер выступил с рядом заявлений и обсудил актуальные вопросы мировой повестки совместно с зарубежными коллегами. В частности, затронули и украинский конфликт.
Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. При этом Верховный главнокомандующий ВС РФ заявил, что у российских военных нет задачи взять город Сумы на Украине, но такой вариант, по его словам, не исключен.
Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны киевского режима, президент РФ подчеркнул, что применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов.
Кроме того, Путин отметил, что русские и украинцы являются единым народом. По его словам, Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.
Полное выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ здесь.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 17:39
Пленарное заседание ПМЭФ – главные заявления Путина

Обмен военнопленным между Москвой и Киевом

Между Россией и Украиной состоялся шестой по счету обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу военнослужащих РФ и взамен передала военнопленных ВСУ.
Всех освобожденных из плена бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Предыдущие обмены состоялись 9-го, 10-го, 12-го, 14-го и 19-го июня.
Замороженные тела солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 20:49
Россия готова передать Украине еще три тысячи погибших солдат ВСУ

Севастопольские беспилотники показали на ПМЭФ

Севастополь на своем стенде на ПМЭФ представил пять морских беспилотников, которые были разработаны учеными Севастопольского государственного университета. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, на стенде продемонстрировали дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональную платформу "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".
Севастополь
Вчера, 18:24
Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Киевских диверсантов задержали в Крыму

Двоих мужчин, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге, задержали в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Двое жителей Сакского района и Евпатории осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера", – сообщили силовики.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену

Крым в топе регионов по инвестиционной привлекательности

Крым занял седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом году в методологии определения учитывается свыше сотни показателей по восьми направлениям и 28 факторам.
Судак - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 10:35
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства

Ялтинскую киностудию ждет реконструкция

Масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии за 25 миллиардов рублей проведут в Ялте в рамках создания культурно-инновационного кластера. Об этом также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ.
"Создание многофункционального культурно-инновационного кластера в Ялте предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей", – заявил Аксенов.
По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала Крыма.
Реконструкция Горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 14:32
В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
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