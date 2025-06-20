Рейтинг@Mail.ru
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/yaltinskuyu-kinostudiyu-rekonstruiruyut-za-25-mlrd-rubley-1147374720.html
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей
В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:32
2025-06-20T12:32
пмэф
ялта
ялтинская киностудия
кино
инвестиции
сергей аксенов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110022/29/1100222995_1414:881:3083:1820_1920x0_80_0_0_8603932387b302a31412fac295d73098.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона.В целом в рамках ПМЭФ Крым подписал два соглашения о реализации инвестиционных проектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму почти 68 млрд рублей, добавил Аксенов.В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров республики и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. В рамках этих проектов в Новофедоровке Сакского района планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса.Еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций – 5,4 млрд рублей.Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.Кроме того, на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта "Золотые пески России".XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничествеКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – КонстантиновКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110022/29/1100222995_1670:888:2997:1883_1920x0_80_0_0_62b588b3bd371a587385734524907bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, ялта, ялтинская киностудия, кино, инвестиции, сергей аксенов, крым, новости крыма
Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей

Соглашение о реконструкции Ялтинской киностудии на 25 млрд рублей заключили на ПМЭФ

12:32 20.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлтинская киностудия
Ялтинская киностудия - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Создание многофункционального культурно-инновационного кластера в Ялте предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона.
В целом в рамках ПМЭФ Крым подписал два соглашения о реализации инвестиционных проектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму почти 68 млрд рублей, добавил Аксенов.
В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров республики и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. В рамках этих проектов в Новофедоровке Сакского района планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса.
Еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций – 5,4 млрд рублей.
Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.
Кроме того, на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта "Золотые пески России".
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
 
ПМЭФЯлтаЯлтинская киностудияКиноИнвестицииСергей АксеновКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
14:22Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
14:13Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
13:41Более 20 улиц Симферополя остались без света
13:37Крымский мост: очередь выросла в разы
13:31ВТБ снизил ставки по ипотеке
13:25В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
13:04Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков
12:55Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
12:51Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
12:42В Евпатории проходит выставка-ярмарка "Крымский сувенир"
12:32Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей
12:24На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
12:17Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым
12:10Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
11:54Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
11:43В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
11:14Каким будет размер МРОТ в 2026 году
11:07В Крыму мужчина забил до смерти собственную мать
10:55Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
Лента новостейМолния