https://crimea.ria.ru/20250620/yaltinskuyu-kinostudiyu-rekonstruiruyut-za-25-mlrd-rubley-1147374720.html

Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей

Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей

В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T12:32

2025-06-20T12:32

2025-06-20T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона.В целом в рамках ПМЭФ Крым подписал два соглашения о реализации инвестиционных проектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму почти 68 млрд рублей, добавил Аксенов.В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров республики и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. В рамках этих проектов в Новофедоровке Сакского района планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса.Еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций – 5,4 млрд рублей.Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.Кроме того, на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта "Золотые пески России".XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничествеКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – КонстантиновКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, ялта, ялтинская киностудия, кино, инвестиции, сергей аксенов, крым, новости крыма