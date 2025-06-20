https://crimea.ria.ru/20250620/vtb-snizil-stavki-po-ipoteke-1147377679.html

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотеке - РИА Новости Крым, 20.06.2025

ВТБ снизил ставки по ипотеке

С пятницы ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, также будут вскоре пересмотрены условия по потребительским и автокредитам, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T13:31

2025-06-20T13:31

2025-06-20T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. С пятницы ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, также будут вскоре пересмотрены условия по потребительским и автокредитам, сообщает пресс-служба банка.Заявление прозвучало от заместителя президента-председателя правления банка Александра Пахомова в рамках ПМЭФ-2025.Он уточнил, что максимальное снижение по ипотеке составило 2,2 процентных пункта.По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 триллиона рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.

https://crimea.ria.ru/20250527/million-za-kvadrat-obzor-rynka-zhilya-v-krymu-1146718930.html

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втб, ипотека, банк, пмэф, финансы, новости