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ВТБ снизил ставки по ипотеке - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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ВТБ снизил ставки по ипотеке
ВТБ снизил ставки по ипотеке - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ВТБ снизил ставки по ипотеке
С пятницы ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, также будут вскоре пересмотрены условия по потребительским и автокредитам, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T13:31
2025-06-20T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. С пятницы ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, также будут вскоре пересмотрены условия по потребительским и автокредитам, сообщает пресс-служба банка.Заявление прозвучало от заместителя президента-председателя правления банка Александра Пахомова в рамках ПМЭФ-2025.Он уточнил, что максимальное снижение по ипотеке составило 2,2 процентных пункта.По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 триллиона рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.
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втб, ипотека, банк, пмэф, финансы, новости

ВТБ снизил ставки по ипотеке

13:31 20.06.2025
 
© РИА Новости КрымМногоэтажка в Симферополе
Многоэтажка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. С пятницы ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, также будут вскоре пересмотрены условия по потребительским и автокредитам, сообщает пресс-служба банка.
Заявление прозвучало от заместителя президента-председателя правления банка Александра Пахомова в рамках ПМЭФ-2025.
Он уточнил, что максимальное снижение по ипотеке составило 2,2 процентных пункта.
"Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты", - отметил Пахомов.
По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 триллиона рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.
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