https://crimea.ria.ru/20250620/vtb-profinansiruet-stroitelstvo-zhilykh-i-gostinichnykh-kompleksov-v-krymu-1147383646.html

ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму

ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2025

ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму

ВТБ предоставит финансирование ГК "Монолит" для возведения жилых и гостиничных комплексов в Евпатории и Симферополе, которые внесут вклад в развитие... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:02

2025-06-20T17:02

2025-06-20T16:20

втб

крым

банк

евпатория

симферополь

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147383516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1043ad443458b9ee5d359962398e02b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование ГК "Монолит" для возведения жилых и гостиничных комплексов в Евпатории и Симферополе, которые внесут вклад в развитие туристической и жилой инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение подписал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Монолит" Якуб Асанов в ходе ПМЭФ-2025.В Симферополе будут реализованы проекты жилых кварталов "Олива К6" и "Олива К7" в составе микрорайона "Крымская Роза".В микрорайоне "Заводское" Симферополя начнется строительство третьей очереди квартала "Просторы", включающей четыре жилых дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

евпатория

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, банк, евпатория, симферополь, новости