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ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму
ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму
ВТБ предоставит финансирование ГК "Монолит" для возведения жилых и гостиничных комплексов в Евпатории и Симферополе, которые внесут вклад в развитие... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:02
2025-06-20T17:02
2025-06-20T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование ГК "Монолит" для возведения жилых и гостиничных комплексов в Евпатории и Симферополе, которые внесут вклад в развитие туристической и жилой инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение подписал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Монолит" Якуб Асанов в ходе ПМЭФ-2025.В Симферополе будут реализованы проекты жилых кварталов "Олива К6" и "Олива К7" в составе микрорайона "Крымская Роза".В микрорайоне "Заводское" Симферополя начнется строительство третьей очереди квартала "Просторы", включающей четыре жилых дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, крым, банк, евпатория, симферополь, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование ГК "Монолит" для возведения жилых и гостиничных комплексов в Евпатории и Симферополе, которые внесут вклад в развитие туристической и жилой инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Монолит" Якуб Асанов в ходе ПМЭФ-2025.
В рамках соглашения предусмотрена реализация трех масштабных проектов в Крыму. На Песчаной косе вблизи Евпатории в составе первой очереди комплекса "Золотые пески России" будет построен отель категории четыре звезды и стандартом обслуживания "Ультра все включено" на 600 номеров.
В Симферополе будут реализованы проекты жилых кварталов "Олива К6" и "Олива К7" в составе микрорайона "Крымская Роза".
В микрорайоне "Заводское" Симферополя начнется строительство третьей очереди квартала "Просторы", включающей четыре жилых дома.
"Крым остается одним из самых перспективных регионов для инвестиций в туризм и жилую недвижимость. Мы видим устойчивый спрос на качественное жилье и современные гостиничные решения, особенно в курортных зонах, и готовы поддерживать реализацию подобных инициатив", — отметил Бортников.
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