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Вся Украина наша – Путин о единстве народов
Вся Украина наша – Путин о единстве народов - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Вся Украина наша – Путин о единстве народов
Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T18:59
2025-06-20T18:59
2025-06-20T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.При этом он подчеркнул, что Москва исходит из существующих реалий и понимает, что на Украине есть люди, которые стремятся к обеспечению суверенитета и независимости. Вместе с тем, основания, на которых Украина стала независимой, были изложены в декларации о независимости от 1991 года, которая содержит пункты о внеблоковом, неядерном, нейтральном статусе этого государства"Неплохо было бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", - сказал Путин.При этом у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такая вероятность не исключена, сказал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляцияС начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – ПутинПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, новости, пмэф
Вся Украина наша – Путин о единстве народов
Русские и украинцы являются единым народом и в этом смысле вся Украина наша – Путин
18:59 20.06.2025 (обновлено: 19:26 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.
"Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что русские и украинцы являются единым народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как далеко планирует продвигаться российская армия в рамках СВО.
При этом он подчеркнул, что Москва исходит из существующих реалий и понимает, что на Украине есть люди, которые стремятся к обеспечению суверенитета и независимости. Вместе с тем, основания, на которых Украина стала независимой, были изложены в декларации о независимости от 1991 года, которая содержит пункты о внеблоковом, неядерном, нейтральном статусе этого государства
"Неплохо было бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", - сказал Путин.
При этом у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине
, но такая вероятность не исключена, сказал президент.
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