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Вся Украина наша – Путин о единстве народов

Вся Украина наша – Путин о единстве народов - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Вся Украина наша – Путин о единстве народов

Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T18:59

2025-06-20T18:59

2025-06-20T19:26

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, однако русские и украинцы являются единым народом, а политика киевского режима не соответствует декларации о независимости Украины от 1991 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.При этом он подчеркнул, что Москва исходит из существующих реалий и понимает, что на Украине есть люди, которые стремятся к обеспечению суверенитета и независимости. Вместе с тем, основания, на которых Украина стала независимой, были изложены в декларации о независимости от 1991 года, которая содержит пункты о внеблоковом, неядерном, нейтральном статусе этого государства"Неплохо было бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", - сказал Путин.При этом у Вооруженных сил России нет задачи взять город Сумы на Украине, но такая вероятность не исключена, сказал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляцияС начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – ПутинПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, новости, пмэф