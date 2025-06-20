https://crimea.ria.ru/20250620/v-sevastopole-sotrudniki-sudmedekspertizy-obvinyayutsya-v-poluchenii-vzyatok-1147373196.html

В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток

В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток

В Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T11:43

2025-06-20T11:43

2025-06-20T11:46

новости

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

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суд

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры города.В ходе следствия установлено, что в период с января 2023 по июль 2024 года директор бюро и завотделом получали от своих подчиненных взятки за покровительство и попустительство. Начальство получало деньги за негласное разрешение брать мзду от родственников умерших за дополнительные платные услуги по бальзамированию и посмертному макияжу, пояснили в Следкоме.По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников бюро утверждено.В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Под арест попали пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, а также около 6,5 млн рублей и свыше 20 тысяч долларов США, добавили в ведомстве.Коррупционные действия были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии."Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", - добавили в СК.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель отдела департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Также экс-директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБВ Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактниковГлава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, суд, взятка