https://crimea.ria.ru/20250620/v-sevastopole-sotrudniki-sudmedekspertizy-obvinyayutsya-v-poluchenii-vzyatok-1147373196.html
В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
В Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T11:43
2025-06-20T11:43
2025-06-20T11:46
новости
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
суд
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры города.В ходе следствия установлено, что в период с января 2023 по июль 2024 года директор бюро и завотделом получали от своих подчиненных взятки за покровительство и попустительство. Начальство получало деньги за негласное разрешение брать мзду от родственников умерших за дополнительные платные услуги по бальзамированию и посмертному макияжу, пояснили в Следкоме.По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников бюро утверждено.В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Под арест попали пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, а также около 6,5 млн рублей и свыше 20 тысяч долларов США, добавили в ведомстве.Коррупционные действия были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии."Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", - добавили в СК.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель отдела департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Также экс-директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБВ Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактниковГлава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
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новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, суд, взятка
В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
В Севастополе сотрудники бюро судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
11:43 20.06.2025 (обновлено: 11:46 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры города.
В ходе следствия установлено, что в период с января 2023 по июль 2024 года директор бюро и завотделом получали от своих подчиненных взятки за покровительство и попустительство. Начальство получало деньги за негласное разрешение брать мзду от родственников умерших за дополнительные платные услуги по бальзамированию и посмертному макияжу, пояснили в Следкоме.
"Таким образом, за указанный период начальник бюро СМЭ и заведующий отделом получили от двух санитаров взятки на общую сумму свыше 4,3 млн рублей", - говорится в сообщении СК.
По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников бюро утверждено.
"Бывший начальник учреждения и заведующий отделом обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санитары обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Под арест попали пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, а также около 6,5 млн рублей и свыше 20 тысяч долларов США, добавили в ведомстве.
Коррупционные действия были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.
"Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", - добавили в СК.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель отдела департамента труда и соцзащиты населения за получение
260 тысяч рублей в виде взяток. Также экс-директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам
лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.
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