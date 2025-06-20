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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе

В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T10:40

2025-06-20T10:40

2025-06-20T10:41

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морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс.Рейд перекрыли в пятницу утром. Причина не сообщалась. Ограничение продлилось менее 20 минут, после чего движение через бухту возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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