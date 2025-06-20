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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:40
2025-06-20T10:40
2025-06-20T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс.Рейд перекрыли в пятницу утром. Причина не сообщалась. Ограничение продлилось менее 20 минут, после чего движение через бухту возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:40 20.06.2025 (обновлено: 10:41 20.06.2025)