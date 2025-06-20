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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:40
2025-06-20T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс.Рейд перекрыли в пятницу утром. Причина не сообщалась. Ограничение продлилось менее 20 минут, после чего движение через бухту возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

10:40 20.06.2025 (обновлено: 10:41 20.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской дептранс.
Рейд перекрыли в пятницу утром. Причина не сообщалась. Ограничение продлилось менее 20 минут, после чего движение через бухту возобновилось.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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