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В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток
В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток
Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" 20 населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T06:38
2025-06-20T06:38
2025-06-20T06:38
газ
газоснабжение
крым
новости крыма
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" 20 населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети"."С 6:00 24 июня в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" будет прекращено газоснабжение от газораспределительной станции "Софиевка" в пгт. Гвардейское и газораспределительной станции "Журавлевка" в селе Журавлевка", - говорится в сообщении.Газа временно не будет в домах абонентов, проживающих в поселке городского типа Гвардейское, а также в селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и на станции Пролетной.Пуск газа будет производиться с 8:00 27 июня при условии стопроцентного доступа газовщиков во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность, уточнили в "Крымгазсети".Ранее подача газа была временно приостановлена в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Долинка". После выполнения работ газ поэтапно вернулся в дома абонентов. В четверг в десяти селах Сакского района восстановили подачу голубого топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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газ, газоснабжение, крым, новости крыма, отключение газа в крыму, крымгазсети
В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток
В Крыму из-за ремонта 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" 20 населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
"С 6:00 24 июня в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" будет прекращено газоснабжение от газораспределительной станции "Софиевка" в пгт. Гвардейское и газораспределительной станции "Журавлевка" в селе Журавлевка", - говорится в сообщении.
Газа временно не будет в домах абонентов, проживающих в поселке городского типа Гвардейское, а также в селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и на станции Пролетной.
Пуск газа будет производиться с 8:00 27 июня при условии стопроцентного доступа газовщиков во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность, уточнили в "Крымгазсети".
Ранее подача газа была временно приостановлена
в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Долинка". После выполнения работ газ поэтапно вернулся
в дома абонентов. В четверг в десяти селах Сакского района восстановили подачу голубого топлива.
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