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В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток

В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Крыму 20 населенных пунктов останутся без газа на трое суток

Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" 20 населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T06:38

2025-06-20T06:38

2025-06-20T06:38

газ

газоснабжение

крым

новости крыма

отключение газа в крыму

крымгазсети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" 20 населенных пунктов в Крыму на трое суток останутся без газоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети"."С 6:00 24 июня в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой - Симферополь" будет прекращено газоснабжение от газораспределительной станции "Софиевка" в пгт. Гвардейское и газораспределительной станции "Журавлевка" в селе Журавлевка", - говорится в сообщении.Газа временно не будет в домах абонентов, проживающих в поселке городского типа Гвардейское, а также в селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и на станции Пролетной.Пуск газа будет производиться с 8:00 27 июня при условии стопроцентного доступа газовщиков во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность, уточнили в "Крымгазсети".Ранее подача газа была временно приостановлена в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Долинка". После выполнения работ газ поэтапно вернулся в дома абонентов. В четверг в десяти селах Сакского района восстановили подачу голубого топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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